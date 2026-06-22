Kylian Mbappé hace historia y clasifica a Francia con una goleada

Karla Villegas Gama

Con todo y un retraso de dos horas por condiciones climáticas adversas, Francia goleó a Irak y aseguró su boleto a la fase de eliminación directa del Mundial 2026.

Los 'Blues' salieron decididos a imponer condiciones y encontraron su recompensa al minuto 14. Kylian Mbappé tomó el balón fuera del área y sacó un potente disparo que se incrustó en el ángulo para abrir el marcador.

El dominio francés fue absoluto durante gran parte de la primera mitad. Los europeos atacaron constantemente ante una selección iraquí que resistió como pudo y evitó que la diferencia aumentara antes del descanso.

Kylian Mbappé corona su partido #100 con un golazo

Sin embargo, el encuentro se detuvo por completo cuando una tormenta eléctrica obligó a suspender las acciones durante 120 minutos.

Tras la reanudación, Francia retomó el control del partido y dejó claro por qué es uno de los principales candidatos al título. Al minuto 54, Ousmane Dembélé aprovechó un error del arquero Ahmed Basil y asistió a Mbappé, quien empujó el balón para firmar el 2-0.

El tanto tuvo un significado especial para el capitán francés, pues llegó a 16 goles en Copas del Mundo e igualó a Miroslav Klose en el segundo lugar de la tabla histórica de goleadores del torneo.

Unselfish from Dembélé to give Mbappé his second of the game! pic.twitter.com/bY1eMoXa9i — FOX Sports (@FOXSports) June 23, 2026

Doce minutos después llegó otra celebración para los galos. Michael Olise filtró un pase preciso para Dembélé, quien definió con autoridad para hacer el 3-0 definitivo y marcar el primer gol mundialista de su carrera.

Francia cerrará la fase de grupos frente a Noruega en un duelo que definirá al líder del Grupo I.