Kylian Mbappé acecha a Miroslav Klose y ya es leyenda de Francia

Karla Villegas Gama

Kylian Mbappé sigue construyendo una carrera histórica en las Copas del Mundo. Con su doblete ante Senegal, el francés igualó a Gerd Müller en la tabla de goleadores históricos, quedó a dos tantos del récord de Miroslav Klose y además se convirtió en el máximo anotador de la Selección Francesa.

Elegido MVP del partido, Mbappé firmó su cuarto doblete en una Copa del Mundo, igualando la marca de Ronaldo Nazário. Si consigue uno más, alcanzará a Miroslav Klose, líder histórico con cinco partidos de dos o más goles en Mundiales.

Así se ven los dobletes de 'Kiki':

Rusia 2018: contra Argentina en octavos de final.

Catar 2022: frente a Dinamarca en fase de grupos.

Catar 2022: ante Polonia en octavos de final.

Canadá, México y Estados Unidos 2026: contra Senegal en fase de grupos.

MAGIC MBAPPÉ 🇫🇷



He scores his first goal of the 2026 FIFA World Cup for France pic.twitter.com/HcLPFkkp4X — FOX Sports (@FOXSports) June 16, 2026

El impacto de Mbappé no se limitó a los dobletes. Sus dos anotaciones también lo llevaron a 14 goles en Copas del Mundo, cifra con la que empató a Gerd Müller en el tercer lugar de la tabla histórica de goleadores. Ahora se encuentra a solo dos tantos de la marca de 16 que ostenta Klose.

Por si fuera poco, Mbappé también desplazó a Olivier Giroud como máximo goleador en la historia de la Selección Francesa. El capitán de los 'Bleus' llegó a 58 anotaciones internacionales y quedó en solitario en la cima del listado.