Julián Quiñones, tercer máximo goleador de México en Mundiales

EFE

Con tres goles en el Mundial 20265, el delantero Julián Quiñones se convirtió, en el quinto mejor goleador mexicano en los Mundiales.

Luis Hernández y Javier 'Chicharito' Hernández encabezan la lista con cuatro anotaciones, pero Quiñones igualó a Cuauhtémoc Blanco y Rafael Márquez, actual auxiliar de Javier Aguirre en la Selección Mexicana.

Aunque nacido en Colombia hace 29 años, 'Kingñones', como es llamado cariñosamente en el ámbito del Tri, se naturalizó mexicano en octubre de 2023.

El máximo goleador de la Saudi Pro-League con el Al-Qasdiah marcó el primer gol del Mundial en la victoria con debut por 2-0 sobre Sudáfrica y añadió otro en la goleada por 3-0 a República Checa. Este martes hizo el primero del triunfo por 2-0 en el estadio Azteca que eliminó a Ecuador y clasificó a los locales a los octavos de final.

What a goal from Julián Quiñones and Mexico 🔥 pic.twitter.com/Oqo9tx2jkr — FOX Sports (@FOXSports) July 1, 2026

Trabajo, unión y familia, son las razones del éxito de México, según dijo el goleador al término del partido.

Frente a las críticas iniciales por carecer México de jugadores en clubes de Europa, dijo que la plantilla de Aguirre ha nivelado todo con trabajo.

"Aunque no estemos jugando en Europa, no quiere decir que no trabajamos al ciento por ciento para la selección. El trabajo, la unión y la familia son las principales razones del éxito", destacó.

Y consultado sobre las suspicacias que despertó su nacionalización y posterior llegada al Tri, quitó hierro al enfatizar que su interés es trabajar y sacrificarse por el equipo.

"Yo no callo bocas. Si cuando criticaban no dije nada, ahora no voy a decirlo", puntualizó.