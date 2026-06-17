Jude Bellingham cambió los abucheos por una ovación en el Mundial 2026

Oscar Sandoval

Jude Bellingham marcó su segundo gol en la Copa del Mundo con la camiseta de Inglaterra ante Croacia, festejó encarando a la grada para posteriormente levantar los brazos con su icónica celebración y cambiar los abucheos a la hora de su presentación por aplausos.

La afición inglesa que se dio cita en el estadio, escuchó en las bocinas el apellido de Jude y de inmediato desaprobó la inclusión del mediocampista en el XI inicial en el debut de los ‘Tres Leones’ en Dallas.

El rendimiento de Jude Bellingham en la última temporada con Real Madrid generó dudas sobre su lugar en el once titular, pero respondió de inmediato. El inglés marcó en el debut de Inglaterra en el Mundial 2026, tal como lo hizo ante Irán en Qatar 2022.

El mediocampista cortó una racha de cuatro partidos y 325 minutos sin marcar en el torneo para demostrarle a la afición que quiere ser importante en el equipo de Thomas Tuchel.