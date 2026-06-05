Publicación: sábado 6 de junio de 2026

Redacción FOX Deportes

Jordania se quedó sin Ibrahim Sabra para el Mundial 2026

Sabra sufrió una lesión de ligamentos en el tobillo izquierdo

Ibrahim Sabra, delantero de Jordania, uno de las rivales de Argentina en el Mundial 2026, se convirtió en otra de las bajas por lesión que se han producido a las puertas de la cita que comenzará el próximo día 11 con el encuentro México-Sudáfrica.

Sabra, que esta última campaña jugó cedido en el Lokotiv Zagreb, se perderá la primera presencia del cuadro jordano en una fase final mundialista tras sufrir una rotura de ligamentos en el tobillo izquierdo.

Desde la Federación de Jordania le envían "una pronta recuperación" y "su regreso a las canchas en el tiempo más breve posible" tras confirmarse la importante lesión por parte de los servicios médicos de la selección.

La baja de Sabra, que jugó en el cuadro croata cedido por el Goztepe turco, es otro golpe para el técnico del cuadro jordano, el marroquí Jamal Sellami, que ya perdió el pasado diciembre a otro atacante como Yazan al-Naimat al sufrir una rotura de ligamentos cruzados en la Copa Árabe.

Jordania, que aún no ha anunciado su sustituto, jugará este domingo su último amistoso previo al Mundial ante Colombia en el estadio Snapdragon de San Diego y en la justa mundialista se enfrentará a Austria el martes 16, a Argelia el lunes 22 y a Argentina el domingo 27.

Los 7 partidos imperdibles de la fase de grupos del Mundial

México vs Sudáfrica (Grupo A), 12:00 PT → jueves 11 de junio | Partido inaugural de la Copa del Mundo
Brasil vs Marruecos (Grupo C), 15:00 PT → sábado 13 de junio | Dos potencias de dos continentes
Países Bajos vs Japón (Grupo F), 13:00 → domingo 14 de junio | La mejor oportunidad de ver buen futbol
Francia vs Senegal (Grupo I), 12:00 → martes 16 de junio | Duelo entre equipos en el top-15
Noruega vs Francia (Grupo I), 12:00 → domingo 26 de junio | Erling Haaland contra uno de los grandes favoritos
Uruguay vs España (Grupo H), 17:00 → viernes 26 de junio | Campeones del mundo midiendo su fuerza
Colombia vs Portugal (Grupo K), 16:30 → sábado 27 de junio | Dos de los equipos que todos quieren ver

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