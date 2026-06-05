Jordania se quedó sin Ibrahim Sabra para el Mundial 2026

Redacción FOX Deportes

Ibrahim Sabra, delantero de Jordania, uno de las rivales de Argentina en el Mundial 2026, se convirtió en otra de las bajas por lesión que se han producido a las puertas de la cita que comenzará el próximo día 11 con el encuentro México-Sudáfrica. أمنيات السلامة والشفاء العاجل للاعب إبراهيم صبرة، والعودة إلى الملاعب في أقرب وقت بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية إصابته بتمزق في أربطة الكاحل للقدم اليسرى أثناء التدريبات، ما يستدعي خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة، واستبعاده من قائمة النشامى لكأس العالم 2026. pic.twitter.com/hxPKcIb1Qb — Jordan FA - الاتحاد الأردني لكرة القدم (@JordanFA) June 5, 2026

Sabra, que esta última campaña jugó cedido en el Lokotiv Zagreb, se perderá la primera presencia del cuadro jordano en una fase final mundialista tras sufrir una rotura de ligamentos en el tobillo izquierdo.

Desde la Federación de Jordania le envían "una pronta recuperación" y "su regreso a las canchas en el tiempo más breve posible" tras confirmarse la importante lesión por parte de los servicios médicos de la selección.

5 days to go...



Cristiano Ronaldo is the first and only man to score at 5️⃣ editions of the #FIFAWorldCup 😤 pic.twitter.com/eXfVp69Hbd — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 6, 2026

La baja de Sabra, que jugó en el cuadro croata cedido por el Goztepe turco, es otro golpe para el técnico del cuadro jordano, el marroquí Jamal Sellami, que ya perdió el pasado diciembre a otro atacante como Yazan al-Naimat al sufrir una rotura de ligamentos cruzados en la Copa Árabe.

Jordania, que aún no ha anunciado su sustituto, jugará este domingo su último amistoso previo al Mundial ante Colombia en el estadio Snapdragon de San Diego y en la justa mundialista se enfrentará a Austria el martes 16, a Argelia el lunes 22 y a Argentina el domingo 27.