Jérémy Doku rompe el silencio y confirma su regreso a Bélgica

Redacción FOX Deportes

Bélgica recuperará a una de sus principales figuras para el Mundial 2026. Jérémy Doku volvió a la concentración de los 'Diablos Rojos' tras superar una enfermedad y acompañar el nacimiento de su primer hijo.

La ausencia del extremo del Manchester City en el empate frente a Irán generó dudas entre los aficionados, ya que es uno de los futbolistas llamados a liderar el ataque del equipo en el torneo.

Ante las versiones, el cuerpo médico de Bélgica explicó que Doku pudo viajar a Londres porque ya recibía el tratamiento adecuado y no existía riesgo para su salud.

Con un juego valiente, Irán ha desesperado a Bélgica en el primer tiempo

Tras su breve ausencia, Doku agradeció el apoyo recibido y dejó claro que su prioridad vuelve a ser el cuadro nacional.

"Ahora es momento de volver al futbol y representar a mi país en el escenario más importante".

Con su regreso, Bélgica recupera a una de sus principales armas ofensivas para encarar el último compromiso del Grupo G ante Nueva Zelanda.