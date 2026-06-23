Publicación: martes 23 de junio de 2026

Redacción FOX Deportes

Jérémy Doku rompe el silencio y confirma su regreso a Bélgica

El futbolista se ausentó por motivos familiares y médicos.

Bélgica recuperará a una de sus principales figuras para el Mundial 2026. Jérémy Doku volvió a la concentración de los 'Diablos Rojos' tras superar una enfermedad y acompañar el nacimiento de su primer hijo.

La ausencia del extremo del Manchester City en el empate frente a Irán generó dudas entre los aficionados, ya que es uno de los futbolistas llamados a liderar el ataque del equipo en el torneo.

Ante las versiones, el cuerpo médico de Bélgica explicó que Doku pudo viajar a Londres porque ya recibía el tratamiento adecuado y no existía riesgo para su salud.

Con un juego valiente, Irán ha desesperado a Bélgica en el primer tiempo

El equipo iraní se ha aplicado bien defensivamente y ha detenido los embates de Bélgica
Taremi había anotado el 1-0 para Irán, pero el gol fue anulado por fuera de lugar
A pesar del dominio de Bélgica, Irán ha logrado ubicarse en la cancha
La desesperación de Bélgica por no poder anotar ha sido notable

Tras su breve ausencia, Doku agradeció el apoyo recibido y dejó claro que su prioridad vuelve a ser el cuadro nacional.

"Ahora es momento de volver al futbol y representar a mi país en el escenario más importante".

Con su regreso, Bélgica recupera a una de sus principales armas ofensivas para encarar el último compromiso del Grupo G ante Nueva Zelanda.

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