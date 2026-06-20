Jeremy Doku, descartado del Bélgica-Irán por enfermedad

EFE

Jeremy Doku, extremo de la selección de Bélgica, causó baja para el partido de este domingo ante Irán, en la segunda jornada del Mundial 2026, a causa de una “enfermedad”, según informó su propio equipo en sus canales oficiales.

“Debido a una enfermedad, Jeremy Doku no formará parte del equipo para nuestro próximo partido contra Irán”, anunció la selección de su país.

Due to illness, Jérémy Doku will not be part of the squad for our upcoming game against Iran. pic.twitter.com/bUYlpO26wA — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 20, 2026

El extremo del Manchester City es uno de los valores ofensivos más potentes en el equipo dirigido por Rudi García, aunque rindió por debajo de su nivel en la primera jornada, bien cubierto por sus rivales, en el empate a uno contra Egipto.