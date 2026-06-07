Javier Aguirre sigue afinando el XI que presentará en el debut de México en el Mundial 2026

Redacción FOX Deportes

Javier 'el Vasco' Aguirre sigue afinando y perfilando el XI titular con el que la Selección Mexicana debutará en el Mundial 2026, este jueves ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. Y se respira emoción y concentración. 🤩🫡#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/awvAbliUQJ — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 8, 2026

Como es su costumbre desde que inició la concentración de sus dirigidos, 'el Vasco' dedicó varios minutos a observar los ejercicios de sus guardametas.

A pesar de la amplia experiencia del experimentado Guillermo Ochoa, quien participará en su sexta Copa del Mundo, Raúl Rangel, portero de Guadalajara, se mantiene a la cabeza para aparecer como titular ante los sudafricanos.

En la defensa, Johan Vázquez se perfila como el líder de la zaga, luego del gran desempeño que mostró con Genoa. El español Álvaro Fidalgo, otro de los hombres que se vislumbra como uno de los indiscutibles mostró su buen pie en el medio campo junto al colombiano Julián Quiñones, ambos exhibieron su buen entendimiento gracias al pasado que compartieron durante su etapa en América.