Javier Aguirre, orgulloso de haber usado a 25 de los 26 convocados

Enrique Gómez

En lo que va de la Copa del Mundo, México ya usó a 25 de sus 26 jugadores convocados. En medio de una fase de grupos histórica, ese dato inesperado tiene muy orgulloso a Javier Aguirre.

Tras la victoria 3-0 de la Selección Mexicana sobre Chequia, con la que el Tri firmó un pleno de nueve puntos en la primera ronda por primera vez en su historia, Javier Aguirre valoró lo hecho por sus futbolistas, quienes han sabido hacer un gran grupo y darle una inmensa alegría a su gente en casa.

Fue un juego emocionalmente perfecto con el homenaje que el técnico le dio a Guillermo Ochoa, aunque sí admitió que hubo fallas en el primer tiempo que tuvo que corregir en el descanso.

“Tengo un grupo de jóvenes solidarios, dejaron de lado el egoísmo que pasa en el futbol. No es un dato menor que en el equipo hayan jugado 25 de 26 jugadores, no es un dato menor que todos celebren. No me gustaron los primeros minutos, las primeras llegadas al área fueron para ellos, eso me preocupaba, ajustamos algo, mejoramos la segunda parte, cayeron los goles”, dijo el ‘Vasco’ en conferencia de prensa.

México goleó a Chequia y está dando el mejor Mundial de su historia Los nuevos talentos de la Selección Mexicana firmaron una victoria inolvidable

Solo Carlos Acevedo, el tercer arquero, no ha visto minutos hasta ahora.

“La despedida de ‘Memo’, no sabemos si es el adiós o no, es un homenaje, una leyenda, es mexicano”, comentó el ‘Vasco’ sobre su decisión (innecesaria en lo deportivo) de hacer ingresar al arquero de 41 años en el segundo tiempo para que pudiera ver minutos en lo que es el sexto Mundial de su carrera.

Aguirre, quien dirige su tercer Mundial con el Tri (ninguno consecutivo), continuó elogiando a sus jugadores, pues Gilberto Mora, Mateo Chávez y Obed Vargas “son una generación de mexicanos jóvenes, no les quema la pelota".

Y es que, aunque en los dos primeros partidos del Mundial quizá el equipo no jugó del todo bien, se hizo lo más importante, ganar y gracias a eso, se concretó una fase de grupos histórica que tiene al grupo con la confianza a tope para lo que será la ronda de 16vos de final el 30 de junio en la Ciudad de México.

El Tri está dando su mejor Mundial hasta ahora y a cargo de Javier Aguirre, quien justamente llegó a mediados de 2024 para salvar un navío que parecía en pleno declive de cara este Mundial.