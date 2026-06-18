Javier Aguirre, entre las dudas del juego y la satisfacción por el resultado

Redacción FOX Deportes

Javier Aguirre compareció ante los medios de comunicación para analizar el ríspido e intenso triunfo de la Selección Mexicana ante el combinado asiático en Guadalajara.

El director técnico nacional no ocultó que el trámite del enfrentamiento resultó sumamente disputado y físico en cada zona de la cancha. “Muy trabado, no regalamos un centímetro, peleando cada balón como si fuera el último”, expresó con firmeza el timonel en la conferencia oficial.

El estratega analizó el desarrollo táctico y cómo la balanza se terminó inclinando a favor de la escuadra azteca gracias a la contundencia en ofensiva.

El seleccionador valoró el esfuerzo de sus dirigidos en un escenario donde las aproximaciones claras al arco rival resultaron escasas para ambos bandos. “Es verdad que tuvimos las opciones más claras: el gol, esta última de Obed, una de Raúl mano a mano”, detalló el técnico.

Para el entrenador de la escuadra mexicana, la clave del resultado pasó por la concentración mental para aprovechar las desatenciones en la zaga del conjunto coreano.

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Aguirre fue muy claro al señalar que en compromisos de este nivel de exigencia mundialista, cualquier parpadeo defensivo cuesta los tres puntos. “Un partido que el que cometiera el error iba a perder y fueron ellos”, sentenció el timonel del cuadro tricolor.

Finalmente, el seleccionador aplaudió el gran ambiente que cobijó al arquero Raúl Rangel en el plano individual y dejó una contundente conclusión sobre el juego. El director técnico reconoció la felicidad del joven guardameta por lucir ante su público y amarrar el liderato del Grupo A. “Tala está en su casa, está feliz y yo con él. Los 26 estamos contentos”, concluyó.