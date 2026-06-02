Héctor Cantú
Japón 'se pone el sombrero' solo al llegar a Monterrey
La selección nipona es la segunda del Mundialen llegar a territorio mexicano
La selección japonesa se ha convertido en el segundo combinado de la Copa del Mundo que llega a territorio mexicano.
Luego de una larga travesía, el cuadro nipón arribó a Monterrey, donde fue recibido con música regional y los sombreros típicos del lugar.
Que chulada la Selección de Japón con sombrero 🤠🤠🤠— Samuel García (@samuel_garcias) June 3, 2026
Bienvenidos al Mundial más Norteño
NUEVO LEÓN. 🇯🇵🇲🇽🦁⚽️ pic.twitter.com/hKevhhCVsg
De esta manera, el equipo Nipón, que antes de viajar había posado con el sombrero de paja azul, icónico en el manga One Piece, ha cambiado el atuendo por algo mucho más mexicano.
【ONE PIECE ✖️ SAMURAI BLUE】⁰青い麦わら帽子贈呈の様子👒🔹⁰⁰遠藤航 選手のコメントは、「𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐂𝐚𝐦 𝐯𝐨𝐥.𝟎𝟑」で🎥⁰⁰#最高の景色を #サッカー日本代表 https://t.co/dFEznvQmTZ pic.twitter.com/AQ8wC6XYb3— サッカー日本代表 🇯🇵 (@jfa_samuraiblue) June 3, 2026
El gobernador de Nuevo León, Samuel García, estuvo presente en la llegada del equipo asiático y fue el encargado de repartir las tejanas entre los miembros del equipo del Sol Naciente.
Japón debutará en la Copa del Mundo 2026 el próximo domingo 14 de junio, cuando se midan a Países Bajos, en uno de los partidos más emocionantes y esperados de la primera ronda.
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