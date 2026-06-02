Japón 'se pone el sombrero' solo al llegar a Monterrey

Héctor Cantú

La selección japonesa se ha convertido en el segundo combinado de la Copa del Mundo que llega a territorio mexicano.

Luego de una larga travesía, el cuadro nipón arribó a Monterrey, donde fue recibido con música regional y los sombreros típicos del lugar.

Que chulada la Selección de Japón con sombrero 🤠🤠🤠

Bienvenidos al Mundial más Norteño

NUEVO LEÓN. 🇯🇵🇲🇽🦁⚽️ pic.twitter.com/hKevhhCVsg — Samuel García (@samuel_garcias) June 3, 2026

De esta manera, el equipo Nipón, que antes de viajar había posado con el sombrero de paja azul, icónico en el manga One Piece, ha cambiado el atuendo por algo mucho más mexicano.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, estuvo presente en la llegada del equipo asiático y fue el encargado de repartir las tejanas entre los miembros del equipo del Sol Naciente.

Japón debutará en la Copa del Mundo 2026 el próximo domingo 14 de junio, cuando se midan a Países Bajos, en uno de los partidos más emocionantes y esperados de la primera ronda.