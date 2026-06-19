Ismaël Koné agradeció las muestras de apoyo tras su fractura

EFE

El canadiense Ismaël Koné agradeció a la afición y a sus compañeros el apoyo recibido tras sufrir la fractura de la tibia izquierda durante el partido contra Catar disputado el jueves en Vancouver, por una dura entrada de Assim Madibo, por la que fue evacuado en camilla del terreno de juego del estadio de Vancouver.

Koné, que fue operado de urgencia tras ser evacuado en camilla del terreno de juego, publicó un mensaje de agradecimiento en su cuenta de Instagram. "He sentido muchísimo su cariño y apoyo, muchísimas gracias", escribió.

Last night, Ismaël Koné underwent successful surgery to repair a lower limb fracture. He is expected to make a full recovery but will miss the remainder of FIFA World Cup 2026™️.



You will come back stronger, Isma! 🫶 pic.twitter.com/fjQjNz6Y8j — CANMNT (@CANMNT_Official) June 19, 2026

"No se imaginan lo agradecido que estoy a todos los que me han contactado y rezado por mí. Le doy gracias a Dios por ello, porque no todo el mundo tiene tanta suerte", señaló.

Kone también agradeció a sus compañeros. "Quiero que sepan que los quiero con todo mi corazón y que nuestra hermandad significa todo para mí. Nunca olvidaré lo que hicieron ayer. Volveré pronto y entonces crearemos aún más recuerdos hermosos juntos", dijo el mediocampista.