¿Irse eliminado en octavos? Francia se olvidó de eso hace casi 90 años

El reinante campeón del mundo no puede permitirse otro 'accidente' en Catar

Por primera vez desde 1994, no hubo una sola selección que cerrara la fase de grupos con paso perfecto.

Ni siquiera Francia, reinante campeón del mundo, pudo terminar la primera ronda de Catar 2022 con marca de nueve puntos, pues justo en la última fecha pifió contra la Selección Tunecina.

Aun así, el equipo ‘galo’ clasificó como líder del Grupo D, no es poca cosa si consideramos que esa posición le permitió enfrentar al segundo puesto del Grupo C, Polonia, y no al líder de ese sector, es decir, Argentina, el cual ya está instalado en cuartos de final tras vencer con algo de drama a Australia.

Francia es marcadamente favorito para este partido por los octavos de final, pues tiene una plantilla cotizada en más de mil millones de euros y es uno de los máximos candidatos del torneo, por más que eso de ganar dos Mundiales consecutivas sea algo que no sucede desde la hazaña de Brasil en 1962.

Falta mucho camino por recorrer y el equipo de Didier Deschamps no puede permitirse otra sorpresiva derrota como ante Túnez en la ronda de grupos, pues estamos en fase de eliminación directa a un solo partido, por lo que una equivocación aquí podría desencadenar una prematura y dolorosa eliminación.

Hasta la caída de este miércoles 30 de noviembre, el equipo francés tenía más de ocho años sin perder un partido de Copa del Mundo, pero si no reacciona ante Polonia, podría irse eliminado en octavos de final, una ronda en la cual no se despide desde Italia 1934, el segundo Mundial en toda la historia.

Las tendencias están del lado del equipo de Kylian Mbappé y compañía, pues la última vez que perdió ante Polonia fue en un partido amistoso en 1982, o sea, han pasado más de 40 años.

Francia continúa su camino en el Mundial ante Polonia, equipo que clasificó en vez de México en el Grupo C.