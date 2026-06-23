¡Irrepetible! Cristiano Ronaldo, 6 Mundiales anotando gol

Enrique Gómez

Que un jugador dispute seis Mundiales en su carrera es algo que parecía imposible, pero que encima haya hecho gol en cada uno de ellos, es una historia exclusiva de Cristiano Ronaldo.

CR7 anotó su primer gol en la Copa del Mundo 2026 y con eso se convirtió en el único futbolista en la historia en haber marcado en seis ediciones diferentes. Tal vez nunca volvamos a ver algo así.

Gol de gran importancia para la Selección Portuguesa, pues desde temprano se encaminó a su primer triunfo en el certamen contra Uzbekistán, pero, sobre todo, un hito individual sin precedentes para el ‘Bicho’, que a sus 41 años sigue marcado la diferencia y sigue siendo protagonista en este deporte.

CRISTIANO RONALDO FIRST GOAL OF THE 2026 FIFA WORLD CUP! 🇵🇹 pic.twitter.com/7XxPQTNjvk — FOX Sports (@FOXSports) June 23, 2026

Cristiano es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos y con casi 1000 goles en su carrera, está claro que posee un sinnúmero de recursos para marcar, pero el tanto que hizo en el Estadio Houston es un verdadero ‘killer’: a los seis minutos del partido, el delantero se desplazó a primer poste para marcarle la línea de pase a Joao Cancelo y desde ahí remató de primera y pegado al palo.

Noveno gol en la historia de los Mundiales para Cristiano Ronaldo y aunque cada vez se ve más lejos del récord que recién impuso Lionel Messi (18 dianas), ya instauró una marca que el argentino nunca igualará, pues aunque la 'Pulga' también ha jugado seis Mundiales, en 2010 no hizo gol.

Portugal es una de las selecciones favoritas en esta Copa del Mundo y seguramente jugará mucho más libre ahora que su máximo símbolo alcanzó una de las más grandes hazañas en su ilustrísima carrera.