Inglaterra y Ghana dejaron el liderato de su grupo en el aire

Oscar Sandoval

Inglaterra no puedo echar abajo el muro de Ghana, ni encontrar la fórmula para superar el planteamiento defensivo de las 'Estrellas Negras'. El empate dejó el liderato del Grupo L abierto para la última jornada, en la que los ingleses enfrentarán a Panamá y los africanos a Croacia.

The points are shared between the #ThreeLions and Ghana in Boston. pic.twitter.com/himz1jF5oB — England (@England) June 23, 2026

Harry Kane se fue en blanco y perdió la primera oportunidad de convertirse en el máximo goleador de Inglaterra en la historia de la Copa del Mundo. El capitán de los 'Tres Leones' se encontró con un equipo rocoso y una defensa ordenada que limitó los espacios y frustró los intentos del ataque británico.

La batalla en el mediocampo la ganaron los ‘Tres Leones’, sin embargo, la falta de ideas aparecía cuando tenían la pelota fuera del área, no encontraron espacios y se fueron al descanso con la tarea de resolver el problema para conseguir la victoria.

Ghana mantuvo la disciplina táctica durante la segunda mitad y apostó por los contragolpes sin descuidarse en defensa. Con el paso de los minutos, la decepción inglesa fue en aumento, mientras Benjamin Asare aparecía en tiempo añadido para asegurar un empate que mantiene con vida a las 'Estrellas Negras'.