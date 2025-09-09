Inglaterra puede ir reservando el avión para el Mundial 2026

Oscar Sandoval

Inglaterra derrotó 5-0 a Serbia y continúa con paso perfecto en la eliminatoria UEFA rumbo al Mundial de 2026, es líder del Grupo K con 15 puntos y tiene una ventaja casi inalcanzable para Albania y para los serbios quienes parece que pelearán por el segundo lugar para acceder al playoff y mantener opciones de clasificar a la Copa del Mundo.

Five goals in Serbia to make it five wins from five in @FIFAWorldCup qualifying! 🌟 pic.twitter.com/YC5MsCzrsM — England (@England) September 9, 2025

Solo una verdadera tragedia evitará que Inglaterra esté presente el próximo verano en México, Estados Unidos y Canadá porque tiene medio boleto asegurado luego de su quinta victoria al hilo, no tiene rivales en su sector y hoy como visitante, ganó, gustó y goleó.

Serbia compitió hasta donde pudo porque en cuestión de minutos el partido le cayó encima, resistió media hora, pero a los 33 minutos recibió el 1-0 con un cabezazo de Harry Kane en un tiro de esquina y se vino abajo.

Segundos más tarde, Noni Madueke le ganó en velocidad a la defensa y anotó el 2-0 al 35 para dejar derribados a los locales que fueron sometidos por el conjunto inglés al que se le va viendo la mano de Thomas Tuchel.

La debacle de Serbia continuó en la parte complementaria y Ezri Konsa aumentó la ventaja al inicio del segundo acto, el partido se decidió con la expulsión de Nikola Milenkovic al 72 y el 4-0 obra de Marc Guéhi al 75. Marcus Rashford cerró la cuenta y dejó a Inglaterra a un paso de su octava Copa del Mundo consecutiva.