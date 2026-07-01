Inglaterra estuvo al borde del fracaso, pero ya está en octavos

Karla Villegas Gama

Inglaterra estuvo eliminada hasta el minuto 75, pero Harry Kane apareció para rescatar a su equipo y sellar su pase a octavos de final tras remontar a RD Congo.

Los africanos sorprendieron desde el arranque, con posesión y velocidad por las bandas, exhibiendo a la defensa inglesa. El esfuerzo rindió frutos al minuto 7, con un disparo de Brian Cipenga que Jordan Pickford no pudo controlar.

WHAT A CELLY FROM CIPENGA 🇨🇩 pic.twitter.com/8RN15SqYAX — FOX Sports (@FOXSports) July 1, 2026

Con la ventaja en la bolsa, los ‘Leopardos’ siguieron atacando con la firme convicción de ampliar la ventaja. Inglaterra intentó reaccionar, pero la falta de contundencia y las intervenciones de Lionel Mpasi impidieron el empate.

Al 44’ quedó una de las jugadas más polémicas, cuando Kane cayó dentro del área tras lo que parecía un contacto del portero; sin embargo, el VAR mantuvo la decisión del árbitro central y no concedió el penal.

NO PENALTY AWARDED TO ENGLAND AFTER HARRY KANE GOES DOWN 😱 pic.twitter.com/DYwnW09V2E — FOX Sports (@FOXSports) July 1, 2026

En el complemento, RD Congo se replegó y buscó contragolpear, pero no consiguió hacer daño.

Al minuto 61 Thomas Tuchel hizo cambios en la alineación: Marcus Rashford dejó su lugar a Anthony Gordon y Noni Madueke hizo lo propio con Bukayo Saka. Además, movió a Declan Rice como lateral, buscando que le diera profundidad al equipo.

Los ajustes surtieron efecto casi de inmediato. Gordon y Rice bombardearon el área rival constantemente buscando a Kane.

Harry Kane delivers just when England needed him 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/d5tGpJoeBq — FOX Sports (@FOXSports) July 1, 2026

La recompensa llegó al 75’, cuando el delantero cabeceó con potencia un centro de Gordon para empatar el encuentro.

RD Congo buscó reaccionar, pero el daño estaba hecho e Inglaterra había encontrado la fórmula para abrir el cerrojo.

La remontad ala concluyó el propio Kane al minuto 86’, una vez más a pase de Gordon, se sacudió la marca y remató de derecha para dejar sin opciones a Mpasi.

Inglaterra se medirá a México en octavos de final, el próximo domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.