Inglaterra, escandalizada por el árbitro que pitará la semifinal

Héctor Cantú

Una nueva polémica se ha despertado en la Copa del Mundo con la designación del árbitro central que dirigirá el partido entre Inglaterra y Argentina.

La FIFA determinó que el estadounidense, Ismail Elfath, fuera el encargado de impartir justicia en la segunda semifinal del Mundial que está por llegar a su final.

Elfath, nacido en Marruecos, dirigirá su séptimo partido de Copa del Mundo. En Catar 2022 fue el central en los partidos entre Portugal y Ghana, Camerún vs. Brasil y el duelo eliminatorio entre Japón y Croacia.

En esta Copa del Mundo, dirigió nuevamente a Japón ante Países Bajos, el Uruguay vs. España y el Brasil vs. Noruega.

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La polémica se genera porque Inglaterra ha considerado una decisión inequitativa, pues Elfath dirige desde el 2018 en la MLS de los Estados Unidos y lo consignan como “el árbitro favorito” del capitán argentino.

Lo más curioso es que en los 9 duelos arbitrados al Inter Miami, el equipo de las Garzas solo ha perdido en dos ocasiones (ante Orlando City y ante New England Revolution).

Elfath fue el cuarto árbitro de la polémica final de Catar 2022, donde Francia fue superado por Argentina y ha sido severamente cuestionado por permitir juego violeto en esta Copa del Mundo, así como algunos insultos que rayaron en el racismo.