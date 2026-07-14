Publicación: martes 14 de julio de 2026

Héctor Cantú

Inglaterra, escandalizada por el árbitro que pitará la semifinal

El equipo europeo no pue creer que hayan designado a un árbitro

Una nueva polémica se ha despertado en la Copa del Mundo con la designación del árbitro central que dirigirá el partido entre Inglaterra y Argentina.

La FIFA determinó que el estadounidense, Ismail Elfath, fuera el encargado de impartir justicia en la segunda semifinal del Mundial que está por llegar a su final.

Elfath, nacido en Marruecos, dirigirá su séptimo partido de Copa del Mundo. En Catar 2022 fue el central en los partidos entre Portugal y Ghana, Camerún vs. Brasil y el duelo eliminatorio entre Japón y Croacia.

En esta Copa del Mundo, dirigió nuevamente a Japón ante Países Bajos, el Uruguay vs. España y el Brasil vs. Noruega.

La plancha de Lionel Messi y otros escándalos del Mundial 2026

En el primer partido de Argenina, Lionel Messi debió ser expulsado luego de una plancha. Ni el árbiro ni el Var sancionaron la jugada. El argentino terminó marcando un triplete
Kylian Mbappé fue criticado y atacado de manera racista por la senadora paraguaya Celeste Amarilla, quien prometió demandar al futbolista francés luego del partido eliminatorio entre Francia y Paraguay
Ecuador acusó a la Federación Mexicana de Futbol de alterar el itinerario de su viaje a la CDMX para el partido de dieciseisavos de final. Incluso, periodistas difundieron información falsa sobre supuestas amenazas del crimen organizado hacia algunos jugadores de la Tri.
El gol que no debió contar. El primer tanto de Inglaterra ante Noruega estuvo precedido de un golpe de la pelota con la 'spidercam'. La jugada debió ser detenida y el balón puesto en tierra.
El caso Balogun. El presidente delos Estados Unidos habría llamado a la FIFA para solicitar la anulación de la suspensión de Folarin Balogun tras una expulsión controvertida.
Egipto acusa 'robo' arbitral ante Argentina. Un gol anulado, una falta que precedió al gol definitivo y al final, acusaciones de racismo, empañaron el trabajo arbitral del encuentro.
Expulsión por taparse la boca. Miguel Almirón (Paraguay) se convirtió en el primer futbolista en ver el cartón rojo por cubrirse la boca con la mano al momento de hablar
Irán, el lastimado. La FIFA le dio la espalda a la selección iraní y aceptó las condiciones que impuso Estados Unidos, obligándolo a concentrarse en México y viajar y volver en cada uno de sus partidos.
Récord de expulsiones. Sudáfrica recibió tres tarjetas rojas en el partido inaugural ante México. Un récord en una Copa del Mundo
Croacia perdió en el VAR el gol del empate ante Inglaterrra. El sistema electrónico detectó un ligero desvío que fue calificado como fuera de lugar.

La polémica se genera porque Inglaterra ha considerado una decisión inequitativa, pues Elfath dirige desde el 2018 en la MLS de los Estados Unidos y lo consignan como “el árbitro favorito” del capitán argentino.

Lo más curioso es que en los 9 duelos arbitrados al Inter Miami, el equipo de las Garzas solo ha perdido en dos ocasiones (ante Orlando City y ante New England Revolution).

Elfath fue el cuarto árbitro de la polémica final de Catar 2022, donde Francia fue superado por Argentina y ha sido severamente cuestionado por permitir juego violeto en esta Copa del Mundo, así como algunos insultos que rayaron en el racismo.

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