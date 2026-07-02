Inglaterra eligió la casa de Pumas para entrenarse antes de jugar contra México

Héctor Cantú

La Selección inglesa trabaja a marchas forzadas para preparar su itinerario en su vaje a la Ciudad de México, donde se enfrentará el próximo domingo a la selección mexicana en los octavos de final de la Copa del Mundo.

El principal reto para Inglaterra es hacerle frente a la altura, una condición que jugará contra de manera definitiva.

Por ello, buscan reducir el impacto en el desempeño físico de sus jugadores y han decidido que las instalaciones de Pumas sea su centro de entrenamiento en su llegada a la Ciudad de México.

Aclimatarse del todo a la altura de la capital mexicana será imposible. Los registros apuntan a un plazo mayor a 20 días para que un futbolista logre respirar con normalidad en un sitio con una altura mayor al nivel del mar.

Inglaterra buscará llegar a la Ciudad de México dos días antes del partido y utilizar la cancha 2 de Cantera, la que tiene mayor privacidad.

Tanto el entrenador, Thomas Tuchel, como el referente Harry Kane, han aceptado que el peor enemigo de Inglaterra será la altura, algo que tendrán que compensar con buen futbol en los primeros minutos del partido.