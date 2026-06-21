Impecable goleada de Japón a Túnez en Monterrey

Enrique Gómez

El cambio de entrenador no le funcionó a Túnez y en dos partidos del Mundial ya tiene la canasta llena de goles y una eliminación segura en primera ronda.

Japón goleó 4-0 al equipo magrebí, a pesar de lo mucho que bajó las revoluciones en el segundo tiempo.

¿Despedirán también a Hervé Renard? Al técnico Sabri Lamouchi lo echaron después de perder en la primera fecha contra Suecia (5-1), pero al menos en ese encuentro Túnez anotar un gol, en cambio, esta vez se quedó en blanco y con las mismas sensaciones de ser infinitamente inferior que el rival.

El Estadio Monterrey (sede del partido 1,000 en los Mundiales) no le ha sentado bien a Túnez, pues tiene nueve goles recibidos en dos partidos.

2-0 IN MONTERREY! JAPAN IS FLYING EARLY! 🇯🇵



Ayase Ueda with a beautiful hit to double the advantage pic.twitter.com/1rU6kHy03x — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 21, 2026

Todo se sentenció demasiado pronto. A los 3 minutos, Daichi Kamada abrió el marcador y antes de la media hora, Ayase Ueda dio el golpe lapidario. El conjunto asiático desaceleró sin pudor y aun así Junya Ito hizo un tanto más al 69' y Ueda marcó su doblete con un cabezazo quirúrgico al 83’.

Pese a la goleada y el empate contra Países Bajos (la selección mejor rankeada del grupo y dueña de un gran patrimonio futbolística), la Selección Japonesa está lejos de sentirse líder de grupo o clasificada a la siguiente ronda en los dos primeros lugares, pues enfrentará en el próximo partido a Suecia, que venció 5-1 a Túnez en la primera fecha, pero que perdió (con ese mismo 5-1) ante ‘Holanda’ más temprano.

Japón sigue deslumbrando y se posiciona segundo lugar del Grupo K con los mismos 4 puntos de la Selección Neerlandesa (y diferencia de goles de +4), pero con un gol menos a favor.