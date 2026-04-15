Publicación: miércoles 15 de abril de 2026

Redacción FOX Deportes

Hugo Ekitike se queda fuera del Mundial

El francés se lesionó en los cuartos de final de la Champions League.

Pésimas noticias para Liverpool y Francia, Hugo Ekitike se perderá el resto de la temporada, así como la Copa del Mundo.

El delantero abandonó en camilla el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions League, luego de desplomarse y tomarse el tobillo visiblemente adolorido.

Los primeros reportes señalan que el francés sufrió una rotura de tendón de Aquiles, a reserva de las pruebas que se le realizarán este 15 de abril.

De confirmarse la lesión, Ekitike tendrá que someterse a una cirugía para reparar el daño y, posteriormente, a rehabilitación, cual puede ir de entre nueve y 12 meses.

Hugo Ekitiké anotó el gol más rápido de la temporada en la Premier League

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