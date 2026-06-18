¡Héroe inesperado! Luis Romo, el 'cazador' que puso adelante a México

Enrique Gómez

A todos sorprendió su presencia en el XI titular, pero Luis Romo terminó siendo el héroe de la Selección Mexicana en Guadalajara.

Sí, en el mismo estadio donde juega cada dos semanas, el defensivo de las Chivas no desaprovechó la oportunidad que le regaló el portero de Corea del Sur y con gran solvencia, anotó el 1-0 en favor del Tri.

MEXICO TAKES THE LEAD IN GUADALAJARA! 🇲🇽



El Tri capitalizes on the keeper miscue to go up 1-0! pic.twitter.com/OcfnNkZn7S — FOX Sports (@FOXSports) June 19, 2026

El jugador de 31 años olió que algo podía salir mal cuando el portero Kim Seung-Gyu salió a atrapar un balón fuera de su área y donde se encontraba un compañero; por eso, cuando el arquero chocó y soltó el esférico, el exjugador del Cruz Azul y de Rayados estuvo listo para estirar la pierna e impactar el balón.

El esférico entró por todo el centro de la portería, el Tri se puso en ventaja a los 50 minutos y el futbolista rojiblanco anotó el quinto gol de su carrera con la camiseta de la Selección Mexicana.