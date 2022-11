¿Hechizó a Lionel Messi? Ya se sabe lo que Al-Bulaihi le dijo a 'La Pulga'

Las imágenes de Ali Al-Bulaihi acosando a Lionel Messi le dieron la vuelta al mundo y después de ver cómo terminó al partido, podría pensarse que el jugador árabe le lanzó un hechizo a la ‘Pulga’.

“Tú no vas a ganar, no vas a ganar, no vas a ganar”, fue el decreto del defensa central de Arabia Saudita.

Y se cumplió. El equipo asiático concretó una de las sorpresas más grandes en Copas del Mundo luego de vencer 2-1 a Argentina, con todo y que la ‘albiceleste’ se había puesto adelante con un gol tempranero de Lionel Messi, luego de una marcación, muy cuestionable, de una falta dentro del área.

El mismo Ali Al-Bulaihi reveló tras al partido las palabras que le había lanzado a Messi y más tarde con las imágenes de televisión, la lectura de labios y los traductores, se pudo confirmar que eso de “no vas a ganar” fue exactamente lo que le repitió el jugador a su rival cuando se le puso cara a cara.

El último Mundial de Lionel Messi inició de la peor manera posible

Esto sucedió justo después de que los ‘Halcones’ anotaron el 2-1 de la remontada, la cual, a la postre, provocaría una fiesta nacional avalada por el rey de Arabia Saudita.

Ante este intento de intimidación, Messi solo volteó a ver al rival con una mueca de sorpresa, la cual después fue cambiando por frustración mientras avanzaban los minutos y Argentina no era capaz de empatar el marcador, mismo que Messi había abierto a los 10 minutos del partido y que iniciando el segundo tiempo fue revertido con los golazos de Saleh Al Shehri (48’) y Salem Al Dawsari (53’).

¿Al-Bulaihi se habrá referido solamente al resultado de este primer partido de Catar 2022 o acaso fue una profecía de lo que será el último Mundial del legendario astrp argentino? Por lo pronto, que no nos sorprenda ver a jugadores de México o Argentina intentando replicar este ‘hechizo’.