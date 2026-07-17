Hay que jugar sin miedo contra Argentina: Rodri

Reuters

El capitán de la selección española, Rodri, animó a sus compañeros a afrontar con más ganas que miedo la final del Mundial del domingo contra Argentina, donde Lionel Messi y un equipo al que calificó como "el rival a batir" se interponen entre ellos y el mayor trofeo del futbol.

España llega a la final tras ganar la Liga de Naciones y la Eurocopa en los últimos años, un ascenso fulgurante que, según Rodri, se ha construido paso a paso y no se ha conseguido de la noche a la mañana.

🗣️🇪🇸 TOMA LA PALABRA RODRI, el capitán de España:



"Ahora nos toca el rival más en forma en los últimos años".



"Hay que tener ganas de ganar el Mundial. Es un reto muy bonito". pic.twitter.com/lsFBaz44S8 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 17, 2026

"Venimos de un proceso gradual de crecimiento donde hemos visto un equipo madurar a lo largo de los últimos años", dijo Rodri en una rueda de prensa el viernes.

"Este equipo va a dar de qué hablar y el camino para levantar la Copa del Mundo tenía que ser el que hemos hecho (...) Nations League, Eurocopa y ahora estar en una final de una Copa del Mundo. Contentos, pero no paramos ahí".

Para Rodri, que ha ganado la Liga de Campeones con el Manchester City y el Balón de Oro, el Mundial sigue siendo la cima.

FIFA adopta una tradición estadounidense para premiar al campeón España o Argentina estrenarán un anillo personalizado si conquistan la Copa.

"Lo más grande que te puede ocurrir es ser campeón del mundo", dijo. "Es el reto que nos falta a muchos de nosotros, siempre hay ese punto de ambición de querer ganar más".

España solo ha encajado un gol en todo el torneo y Rodri dijo que son un "equipo muy completo" que controla su propia área, la del rival y el centro del campo. Cuando se le pidió que señalara los puntos débiles de España, sonrió y se guardó el análisis.

"Como todos los equipos, tenemos fortalezas y debilidades, pero somos un equipo difícil de batir"