Harry Kane ya se saborea la eliminatoria contra México

Héctor Cantú

Harry Kane está más que deseoso de que llegue el próximo domingo, día en el que Inglaterra enfrentará a la Selección Mexicana por el boleto a los cuartos de final del Mundial 2026.

Luego de haber marcado el doblete con el que el equipo inglés dio la vuelta a RD Congo para seguir con vida en la Copa del Mundo, el goleador confió en que ahora toca disfrutar de la clasificación y después pensar en México en lo que será un gran partido.

Kane, Harry Kane: remontada, doblete y adiós al récord de Pelé

“Toca disfrutar el momento, regresar, recuperar fuerzas y pensar en el siguiente partido, que será aún más difícil: contra México. En México, qué partido tan extraordinario nos espera. Obviamente, pronto cambiaremos el chip para centrarnos en eso, pero por ahora, simplemente disfrutemos de estos instantes”, detalló una vez finalizado el encuentro de dieciseisavos de final.

A pesar de que él consiguió los dos goles de la voltereta, Harry Kane valoró el trabajo en conjunto de sus compañeros para lograr la remontada.

“Lograr una remontada como la que conseguimos es algo sumamente gratificante; me siento orgulloso del grupo, orgulloso de los chicos. Fue un partido duro y, en lo personal, vestir la camiseta de Inglaterra es una de las cosas que más me gustan y marcar un par de goles para ayudar al equipo a sellar la victoria es, sin duda, una sensación mágica”, sentenció.

México e Inglaterra solo se han enfrentado una vez en una Copa del Mundo 60 años atrás. En aquella ocasión, el combinado de los Tres Leones se llevó el triunfo por 2-0.