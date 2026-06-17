Publicación: miércoles 17 de junio de 2026

Hiram Marín

Harry Kane y la tarde en la que su leyenda se hizo gigante

El delantero se convirtió en el máximo goleador de Inglaterra en Mundiales

Harry Kane grabó su nombre en letras doradas en Dallas. El capitán inglés asumió el protagonismo absoluto desde el silbatazo inicial, comandando el ataque con la jerarquía y el olfato goleador que lo caracterizan. Su presencia en el área rival fue una pesadilla constante para la defensa de Croacia.

El delantero del Bayern Munich rompió el cero en el minuto 12 al ejecutar con total frialdad un tiro penal. Cuando el encuentro se tornaba disputado, apareció nuevamente en el minuto 42 para conectar un certero remate de cabeza que devolvió la ventaja a su equipo. Ese doblete en la primera mitad sepultó las aspiraciones del conjunto croata.

Ya son 10 goles de Harry Kane en la Copa del Mundo

Ya son 10 goles de Harry Kane en la Copa del Mundo
Kane marcó 6 goles en Rusia 2018; 2 en Qatar 2022 y registra dos en el Mundial 2026
El delantero suma 5 goles de penalti en el Mundial
Kane es el máximo goleador de Inglaterra en el Copa del Mundo, igualó a Gary Lineker y tiene 10 anotaciones en 12 partidos
Ya son 10 goles de Harry Kane en la Copa del Mundo
Kane marcó 6 goles en Rusia 2018; 2 en Qatar 2022 y registra dos en el Mundial 2026
El delantero suma 5 goles de penalti en el Mundial
Kane es el máximo goleador de Inglaterra en el Copa del Mundo, igualó a Gary Lineker y tiene 10 anotaciones en 12 partidos

La gran noche tejana no solo lo consagró como la figura indiscutible del partido, sino que lo catapultó a la eternidad. Con estas dos anotaciones, el atacante alcanzó la histórica cifra de 10 goles en Copas del Mundo. Una marca mítica que lo sitúa en la cima del balompié de su país.

El histórico delantero igualó así el récord de Gary Lineker como el máximo anotador de Inglaterra en los mundiales. Kane demostró una vez más su vigencia internacional al firmar una actuación casi perfecta, respaldada por datos contundentes, que ya forma parte de los libros de historia del futbol.

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