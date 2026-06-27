Publicación: domingo 28 de junio de 2026

EFE

Harry Kane y la noche en la que despedazó otro récord inglés en Mundiales

El goleador inglés superó el récord de Gary Lineker

El capitán de la selección de Inglaterra, Harry Kane, bromeó este sábado sobre el récord como mayor goleador inglés en los Mundiales que batió superando a Lineker después anotar un gol en la victoria de los Three Lions por 2-0 sobre Panamá: "¡Lo siento, Gary!"

"Voy uno por delante de ti ahora. Estoy seguro de que me enviará sus felicitaciones. Gary fue uno de los mejores delanteros, especialmente de cara al gol, así que simplemente ponerme por delante de él es un momento de orgullo para mí y estoy seguro de que se alegrará", comentó Kane en zona mixta tras la victoria de Inglaterra 2-0 ante Panamá en la sede de Nueva York/Nueva Jersey.

Harry Kane aniquila a Italia y supera a Bobby Charlton

Harry Kane marcó el empate en el duelo entre Inglaterra e Italia
El delantero alcanzó 60 goles con la Selección Inglesa
El capitán inglés cobró con acierto un penal sobre Jude Bellingham a los 32 minutos
Kane igualó los 23 goles que marcó Bobby Charlton en Wembley con la Selección Inglesa
El '9' registra 60 goles en 87 partidos
Registra seis goles en los últimos seis partidos con la selección
21 tantos desde el punto penal

Kane, de 32 años, marcó ante Panamá su gol número 11 en Mundiales y se convirtió en el mayor anotador inglés en Copas del Mundo superando los 10 que anotó Gary Lineker entre México 1986 (seis) e Italia 1990 (cuatro).

En la tabla de máximos goleadores de los Mundiales, Kane empata con el húngaro Sandor Kocsis y el alemán Jürgen Klinsmann, los tres con 11. Por delante quedan Pelé (12), Just Fontaine (13), Gerd Müller (14), Ronaldo Nazário (15), Miroslav Klose y Kylian Mbappé (16) y Leo Messi (18).

Preguntado sobre Bellingham, Kane dijo que estuvo "excelente con un rol un poco diferente" y en el segundo gol puso un centro "fantástico".

Ya son 10 goles de Harry Kane en la Copa del Mundo

Ya son 10 goles de Harry Kane en la Copa del Mundo
Kane marcó 6 goles en Rusia 2018; 2 en Qatar 2022 y registra dos en el Mundial 2026
El delantero suma 5 goles de penalti en el Mundial
Kane es el máximo goleador de Inglaterra en el Copa del Mundo, igualó a Gary Lineker y tiene 10 anotaciones en 12 partidos
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Kane marcó 6 goles en Rusia 2018; 2 en Qatar 2022 y registra dos en el Mundial 2026
El delantero suma 5 goles de penalti en el Mundial
Kane es el máximo goleador de Inglaterra en el Copa del Mundo, igualó a Gary Lineker y tiene 10 anotaciones en 12 partidos

"Es un jugador de clase mundial. Es un verdadero placer jugar con él. Va a querer tener un papel importante en este torneo", agregó Kane sobre un Bellingham que poco antes le había descrito como "el mejor jugador de la historia de Inglaterra".

"Sabemos que queda un largo camino por recorrer. Los chicos deberían disfrutarlo un poco más. No podemos dar por sentados estos momentos porque no son fáciles. Hemos trabajado muy duro en esta fase de grupos, nos tocó un grupo realmente difícil, y lo hemos superado como primeros", finalizó el delantero inglés.

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