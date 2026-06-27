Harry Kane hace historia e Inglaterra elimina a Panamá del Mundial

Karla Villegas Gama

Inglaterra cumplió con los pronósticos, venció 2-0 a Panamá y avanzó a los dieciseisavos de final como líder del Grupo L.

Los ‘Canaleros’ vendieron cara la derrota con un planteamiento compacto y una defensa ordenada.

Harry Kane, Jude Bellingham y Marcus Rashford tuvieron oportunidades para abrir el marcador, pero Orlando Mosquera sostuvo a Panamá con varias atajadas ante Harry Kane, Jude Bellingham y Marcus Rashford.

La carambola que Harry Kane no pudo aprovechar

Panamá apostó por los contragolpes y logró contener el dominio inglés durante toda la primera mitad, que terminó sin goles.

Inglaterra salió con otra intensidad tras el descanso y estuvo a centímetros del primero luego de una carambola que la defensa despejó sobre la línea.

El cerrojo panameño finalmente cayó al minuto 62, cuando Bellingham apareció dentro del área para rematar un tiro de esquina y vencer a Mosquera.

Jude Bellingham derrumbó el muro de Panamá

Cinco minutos después apareció Kane con un sólido cabezazo para liquidar el encuentro. El capitán inglés firmó además su gol número 11 en Copas del Mundo y dejó atrás a Gary Lineker como máximo anotador histórico de Inglaterra en el torneo.

Panamá rozó el descuento en el tiempo agregado, pero José Fajardo vio anulado su tanto por fuera de juego.

Con este resultado, Inglaterra enfrentará en dieciseisavos de final a uno de los mejores terceros de los Grupos E, H, I, J o K, mientras que Panamá quedó eliminada de la Copa del Mundo.