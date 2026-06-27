Publicación: sábado 27 de junio de 2026

Karla Villegas Gama

Harry Kane hace historia e Inglaterra elimina a Panamá del Mundial

Los 'Tres Leones' esperan rival en dieciseisavos de final.

Inglaterra cumplió con los pronósticos, venció 2-0 a Panamá y avanzó a los dieciseisavos de final como líder del Grupo L.

Los ‘Canaleros’ vendieron cara la derrota con un planteamiento compacto y una defensa ordenada.

Harry Kane, Jude Bellingham y Marcus Rashford tuvieron oportunidades para abrir el marcador, pero Orlando Mosquera sostuvo a Panamá con varias atajadas ante Harry Kane, Jude Bellingham y Marcus Rashford.

La carambola que Harry Kane no pudo aprovechar

El inglés falló la oportunidad más clara que había tenido.

Panamá apostó por los contragolpes y logró contener el dominio inglés durante toda la primera mitad, que terminó sin goles.

Inglaterra salió con otra intensidad tras el descanso y estuvo a centímetros del primero luego de una carambola que la defensa despejó sobre la línea.

El cerrojo panameño finalmente cayó al minuto 62, cuando Bellingham apareció dentro del área para rematar un tiro de esquina y vencer a Mosquera.

Jude Bellingham derrumbó el muro de Panamá

Los 'Tres Leones' habían sufrido para abrir el marcador.

Cinco minutos después apareció Kane con un sólido cabezazo para liquidar el encuentro. El capitán inglés firmó además su gol número 11 en Copas del Mundo y dejó atrás a Gary Lineker como máximo anotador histórico de Inglaterra en el torneo.

Panamá rozó el descuento en el tiempo agregado, pero José Fajardo vio anulado su tanto por fuera de juego.

Con este resultado, Inglaterra enfrentará en dieciseisavos de final a uno de los mejores terceros de los Grupos E, H, I, J o K, mientras que Panamá quedó eliminada de la Copa del Mundo.

El gol que llevó a Harry Kane a la gloria

El inglés llegó a 11 goles en Copas del Mundo, uno más que Gary Lineker.
El récord lo rompió con un potente cabezazo.
Orlando Mosquera intentó detener la pelota.
Sin embargo la colocación fue perfecta.
Con ello, Kane rompió una marca que estaba intacta desde Italia 1990.
Es el segundo gol de Kane en este torneo.

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