Harry Kane buscará la gloria eterna contra Ghana en el Mundial 2026

Oscar Sandoval

Inglaterra enfrenta a Ghana en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 en un partido que podría agrandar el legado de Harry Kane con los 'Tres Leones'. Ya son 10 goles de Harry Kane en la Copa del Mundo

El delantero es el máximo goleador en la historia de la Selección Inglesa con 79 tantos y comparte con Gary Lineker el récord de más anotaciones mundialistas para su país, con 10. Un gol ante las 'Estrellas Negras' le permitiría quedarse en solitario con la marca y reforzar su condición de leyenda.

Kane comenzó su cuenta goleadora en los Mundiales durante Rusia 2018, torneo en el que conquistó la Bota de Oro con seis tantos. Después sumó dos anotaciones en Catar 2022 y ya acumula otras dos en la edición de 2026, por lo que ha marcado en tres Copas del Mundo consecutivas.

El delantero de 32 años enfrentará a Ghana con la posibilidad de convertirse en el máximo goleador de Inglaterra en la historia del torneo. Un solo tanto le bastará para superar a Gary Lineker y quedarse en solitario con el récord, una marca que reforzaría su lugar entre las grandes leyendas del futbol inglés.