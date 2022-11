¿Guillermo Ochoa se 'comió' el gol de Messi? Ojo al análisis de Iker Casillas

"Ese gol de tan lejos no lo sufres", opinó el exportero de la Selección de España

Lo de Lionel Messi fue un golazo, pero quizá también fue error del portero de Guillermo Ochoa.

Para Iker Casillas, exjugador de España y ahora comentarista en TV Azteca, el arquero mexicano pudo haber hecho más en el primer gol de Argentina, pero estaba mal posicionado.

“Al final fue una genialidad, un disparo que a todos nos sorprendió. Cuando vi que fue gol quise ver la repetición de la jugada varias veces y es verdad que sí, Guillermo Ochoa está un poco adelantado, ese gol de tan lejos no lo sufres. Yo creo que con uno o dos pasos esa pelota no hubiese entrado contra México”, analizó quien fuera portero de ‘La Roja’ durante el campeonato mundial en Sudáfrica 2010.

El marcador de 2-0 en Lusail tiene al Tri al borde de la eliminación en la fase de grupos de Catar 2022.

¿Lionel Messi pateó y pisó la camiseta de México? Están exagerando un poco Indignación por parte de la afición mexicano por los festejos de la 'Albiceleste' en Catar

Quizá México pudo haber evitado ese primer gol a los 64 minutos que cambió toda la tónica del encuentro, pero lo que sí no es culpa del arquero ni mérito del astro argentino es la pobreza que ofrece el equipo del ‘Tata’ Martino a la hora de atacar y que se resume claramente en un solo disparo directo a portería durante los dos primeros partidos de esta Copa del Mundo.

“Es verdad que Argentina gana 2-0, pero yo a México le veo pobre en cuanto a querer llegar a la portería rival. No conté ninguna ocasión de gol, salvo una falta que la para el ‘Dibu’ Martínez y nada más. Fue demostrar que no tenían problema en enfrentar a la Albiceleste, pero en el futbol en sí no vi absolutamente nada”, agregó Casillas, reconocido como uno de los mejores arqueros en la historia.

¿Se ‘comió’ Ochoa el gol de Messi? Pese a que el tiro salió ‘de la nada’ y se anidó pegado a la base del segundo poste, los expertos en la portería dirán que, por la distancia y la velocidad, sí hubo un fallo.