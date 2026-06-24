Guillermo Ochoa nunca 'salió ileso' en una tercera jornada mundialista

Héctor Cantú

Guillermo Ochoa apunta a ser el portero titular de la Selección Mexicana en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026. Sin embargo, hay un dato que persigue al veterano arquero: siempre recibió al menos un gol cuando disputó el tercer partido de la primera ronda en una Copa del Mundo.

Con el boleto a dieciseisavos de final en el bolsillo, el equipo de Javier Aguirre intentará marcar un punto histórico al ganar sus tres primeros compromisos en un Mundial y de paso, rendir un homenaje al arquero que vive a plenitud su sexta Copa del Mundo.

Con el boleto a los dieciseisavos de final asegurado, el equipo de Javier Aguirre buscará hacer historia al ganar sus tres partidos de la fase de grupos, una hazaña que nunca ha conseguido en los Mundiales.

Pero todas las miradas también estarán puestas en Ochoa, quien disputa su sexta Copa del Mundo y podría sumar un nuevo capítulo a una carrera histórica.

En Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, 'Paco Memo' fue suplente en la tercera jornada. La racha comenzó en Brasil 2014, cuando recibió un gol en la victoria de México sobre Croacia.

Cuatro años más tarde, en Rusia recibió tres goles por parte de Suecia en una de las goleadas más dolorosas del equipo mexicano en los últimos años.

En Catar 2022, fue testigo desde su arco, de la noche triste del equipo mexicano que quedó eliminado en fase de grupos. Ante Arabia Saudita también recibió gol para sentenciar el marcador final por 2-1.

Ahora, Ochoa se perfila para jugar ante Chequia el duelo decisivo de la primera ronda del Mundial para el equipo mexicano. Tal vez sea esta la oportunidad de enterrar esa ‘tendencia maldita’ en el que podría ser su último partido como profesional.