Gonzalo Plata, el héroe de Ecuador que hizo el sueño realidad

Héctor Cantú

La Selección de Ecuador ha logrado una de las sorpresas que marcarán la Copa del Mundo 2026 luego de vencer a su similar de Alemania por 2-1.

La victoria convierte a Ecuador en la cuarta selección del Continente Americano en derrotar a los teutones en una Copa del Mundo y, apenas, en la tercera de Sudamérica en imponerse ante los europeos.

Gonzalo Plata, quien no es un delantero nato, aseguró que se encontró en el lugar y momento adecuado para enviar la pelota al fondo de las redes.

Con esta victoria, Ecuador enfrentará a Inglaterra en la siguiente ronda siempre y cuando empate o derrote a Panamá en su último compromiso.