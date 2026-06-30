Gol y asistencia de Julián Quiñones y el quinto partido está más cerca que nunca

Enrique Gómez

No solo es un ciudadano mexicano, no solo es un seleccionado nacional, Julián Quiñones se está convirtiendo en un jugador histórico del Tri y está acercando a su equipo al quinto partido.

Tercer gol en la Copa del Mundo para el delantero del Al-Qadsiah, quien desde ya se convierte en uno de los máximos goleadores de la Selección Mexicana en la historia de los Mundiales; de hecho, está a un gol de empatar a Luis Hernández como el máximo anotador del equipo ‘azteca’ en un mismo Mundial.

MEXICO TAKES THE LEAD OVER ECUADOR AND THE STADIUM GOES WILD 😱



Julián Quiñones does it again for El Tri! pic.twitter.com/2Z6RqxenuH — FOX Sports (@FOXSports) July 1, 2026

A los 22 minutos del partido, Quiñones anotó un golazo. Desde un costado del área y apenas pasando media cancha, el jugador nacido en Colombia hace 29 años arrastró el balón hacia los linderos del área, recortó hacia adentro y con un derechazo poderoso anotó un tremendo gol a primer poste.

Por si fuera poco, a los 31 minutos puso la asistencia para el gran gol de Raúl Jiménez, pues, en lugar de tirar, filtró para que su compañero sacara un poderoso disparo que se anidó en la parta alta de la red.