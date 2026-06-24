Gilberto Mora y Mateo Chávez, emocionados por Guillermo Ochoa

EFE

Mateo Chávez y Gilberto Mora, jugadores de la Selección Mexicana, aseveraron que Guillermo Ochoa se merecía la ovación por estar en su sexto Mundial ya que es un ídolo que ha liderado a este grupo de jugadores.

"Memo se lo merece, es una increíble persona, un gran jugador. Es un ejemplo para nosotros, es el primero en estar en el gimnasio, el último en irse, es un ídolo para nosotros que nos ha guiado como grupo", aseguró Chávez.

Mateo Chávez, de 22 años, anotó el primero de los tres goles con los que México derrotó a República Checa para confirmarse como líder del grupo A en el cierre de la primera fase de la Copa del Mundo 2026.

El defensa, quien está en su primer Mundial, se dijo emocionado por la manera en que la gente que llenó el estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca, coreó el nombre de Ochoa, veterano de 40 años, cuando ingresó de cambio al minuto 78.

"Fue algo muy emocionante. Él tiene mucha experiencia y la verdad no sé ni qué decirle por la inexperiencia que yo tengo, pero estoy muy feliz por él", apuntó.

Gilberto Mora, joven joya del futbol mexicano, de apenas 17 años, compartió el sentir de su compañero.

"Creo que es algo que se merece, fue algo que todos disfrutamos", dijo.

Ambos jugadores coincidieron en que aún no digieren la histórica primera fase del Tri que por primera vez en sus participaciones mundialistas obtuvo tres victorias consecutivas.

"Me voy a llevar esto hasta la tumba. El equipo ha hecho un gran Mundial y estoy feliz de ser parte de todo. Hay una gran solidaridad en los compañeros y mucho apoyo, sin importar quién juegue hay mucha entrega. La gente nos ha hecho creer y ahora queremos seguir dando pasos adelante", subrayó Mateo.

"Es un sueño hecho realidad, es algo por lo que he trabajado siempre, jugar un Mundial aquí en el 'Azteca' con mi selección. Queríamos cerrar con tres victorias y ahora ya podemos pensar en la ronda que sigue", concluyó Mora.

La Selección Mexicana espera rival para jugar los 16vos de final, partido que será el próximo 30 de junio en el estadio Ciudad de México.