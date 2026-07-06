Gianni Infantino confirma una llamada de Estados Unidos por Folarin Balogun

Héctor Cantú

El Mundial 2026 ha quedado señalado por un escándalo extracancha luego de que la FIFA habilitara para jugar al goleador de los Estados Unidos, Folarin Balogun, quien fue expulsado en el partido pasado.

El presidente la FIFA, Gian Infantino, aceptó que recibió una llamada del presidente de los Estados Unidos Donald Trump, para pedirle que se levantara el castigo al goleador estadounidense.

En su defensa, Infantino ha asentado que fueron los órganos judiciales de la FIFA, totalmente autónomos, los que decidieron levantar la sanción al futbolista estadounidense.

“Los órganos judiciales de la FIFA son independientes. Operan de manera autónoma, aplican el Código Disciplinario de la FIFA y deciden los casos en base a las regulaciones aplicables y los hechos específicos ante ellos”, detalló el mandamás del máximo órgano rector del futbol mundial.

El presidente de la FIFA confirmó la llamada que recibió del mandamás de los Estados Unidos, con la salvedad de que su respuesta fue clara y directa: serían los órganos judiciales del organismo los que determinarían el curso final del tema.

Folarin Balogun, el futbolista que le ha anotado más rápido al PSG

Infantino finalizó asegurando que una vez que se llega a una determinación final, él las lee para conocerlas y que hay ocasiones en las que está de acuerdo, otras en las que no y unas cuantas más que le causan una severa sorpresa, como habría sido este caso.

El caso toma absoluta relevancia y ha causado ruido alrededor del mundo a unas cuantas horas del juego donde Estados Unidos, con Balogun en sus filas, busque clasificarse a los cuartos de final de la Copa del Mundo.