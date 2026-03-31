Publicación: martes 31 de marzo de 2026

Oscar Sandoval

Ghana estrenará técnico ante México antes del Mundial 2026

Terminó la segunda etapa de Otto Addo meses antes de la Copa del Mundo

Ghana confirmó a través de las redes sociales la destitución de Otto Addo quien estaba al frente de las ‘Estrellas Negras’ desde 2024, dos derrotas en la última Fecha FIFA terminaron con la paciencia de los directivos quienes apuestan por una renovación antes del Mundial 2026.

La segunda etapa de Addo al frente del conjunto africano terminó luego de caer ante Austria y Alemania. El técnico tomó el mando del equipo por primera vez en 2021, clasificó a Ghana a Qatar 2022 y al terminar su participación en la fase de grupos dejó el cargo.

El estratega de 50 años regresó en marzo de 2024 y consiguió un lugar en la próxima Copa del Mundo en la última jornada de la eliminatoria, sin embargo, la racha de cuatro derrotas en fila que mantiene desde entonces ha sido determinante en los despachos de la federación.

Ghana estrenará técnico ante la Selección Mexicana en un partido amistoso programado para el 22 de mayo en Puebla, el nuevo estratega tendrá ese y un duelo más ante Gales para elegir el XI que presentará en el debut en la justa mundialista contra Panamá.

Alemania llegará al Mundial 2026 con una racha de siete victorias en fila

Alemania 2-1 Ghana
Kai Havertz anotó el 1-0 a favor de los locales
Havertz engañó a Benjamin Asare al 45+3
El mediocampista suma 21 goles con la 'Mannschaft'
Alemania llegará al Mundial 2026 con una racha de siete victorias en fila
Fatawu Issahaku igualó el marcador a los 70 minutos
Deniz Undav marcó el gol del triunfo a los 88 minutos
Alemania 2-1 Ghana
Alemania derrotó 2-1 a Ghana en su última prueba antes de su debut en la Copa del Mundo al que llegará con la confianza de siete triunfos de forma consecutiva entre eliminatoria y amistoso

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