Ghana estrenará técnico ante México antes del Mundial 2026

Oscar Sandoval

Ghana confirmó a través de las redes sociales la destitución de Otto Addo quien estaba al frente de las ‘Estrellas Negras’ desde 2024, dos derrotas en la última Fecha FIFA terminaron con la paciencia de los directivos quienes apuestan por una renovación antes del Mundial 2026. GFA part ways with Otto Addo https://t.co/HXaoJNQUGh — 🇬🇭 Black Stars (@GhanaBlackstars) March 31, 2026

La segunda etapa de Addo al frente del conjunto africano terminó luego de caer ante Austria y Alemania. El técnico tomó el mando del equipo por primera vez en 2021, clasificó a Ghana a Qatar 2022 y al terminar su participación en la fase de grupos dejó el cargo.

El estratega de 50 años regresó en marzo de 2024 y consiguió un lugar en la próxima Copa del Mundo en la última jornada de la eliminatoria, sin embargo, la racha de cuatro derrotas en fila que mantiene desde entonces ha sido determinante en los despachos de la federación.

Ghana estrenará técnico ante la Selección Mexicana en un partido amistoso programado para el 22 de mayo en Puebla, el nuevo estratega tendrá ese y un duelo más ante Gales para elegir el XI que presentará en el debut en la justa mundialista contra Panamá.