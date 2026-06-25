Francia y Noruega se juegan el liderato del Grupo I

Karla Villegas Gama

Francia y Noruega llegan con paso perfecto y se enfrentarán por el liderato del Grupo I en un duelo que podría definir un camino más favorable hacia los dieciseisavos de final.

El equipo que gane terminará como líder del grupo, pero en caso de que el duelo concluya en empate, se recurrirá a la diferencia de goles para definirlo.

Los ‘Bleus’ se han mostrado sólidos en el ataque, comandado por Kylian Mbappé. El delantero ha marcado cuatro de los seis goles que ha convertido el equipo.

Kylian Mbappé corona su partido #100 con un golazo

Sin embargo, ‘Kiki’ no es la única figura de la selección, Michael Olise ha sido clave para generar oportunidades de gol, junto con Bradley Barcola y Ousmane Dembélé.

En el mediocampo, Adrien Rabiot es el gran orquestador, marcando los tiempos y organizando el volumen de juego. Aurélien Tchouaméni y Manu Koné han complementado el trabajo de Rabiot con equilibrio y recuperación.

La zaga, integrada por Dayot Upamecano, Jules Koundé, William Saliba y Theo Hernández, ha mostrado solidez y también ha protegido a Mike Maignan, quien apenas ha sido exigido

Sin embargo, la prueba más exigente llegará ante Noruega.

Los 'Vikingos también llegan con paso perfecto y han confirmado que su regreso a una Copa del Mundo, después de 28 años, no fue casualidad.

La figura, sin duda, es Erling Haaland. El delantero firmó un doblete ante Irak y otro frente a Senegal, convirtiéndose en el primer noruego que anota cuatro goles en una misma Copa del Mundo.

¡Apúntenle otro doblete a Erling Haaland!

Pero el atacante del Manchester City no es la única pieza clave. El capitán Martin Ødegaard se ha encargado de generar juego y ser el enlace entre la defensa y el ataque.

El principal reto para Noruega será mantener la concentración defensiva durante los 90 minutos. Los cuatro goles recibidos en las dos primeras jornadas evidenciaron desconcentraciones que Francia, con un ataque encabezado por Mbappé, difícilmente dejará pasar.