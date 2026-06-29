Francia parte como favorita, pero Suecia busca dar la sorpresa

Karla Villegas Gama

Francia llega como una de las principales candidatas al título y parte con todo a su favor para eliminar a Suecia en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Ambas selecciones se han enfrentado en 23 ocasiones, con saldo de 12 victorias para los 'Bleus', seis para los 'Blågult' y cinco empates.

Los bicampeones llegan a la fase de eliminación directa tras firmar una fase de grupos perfecta, con nueve puntos de nueve posibles, 10 goles a favor y apenas dos en contra.

Kylian Mbappé corona su partido #100 con un golazo

Además, su plantel es uno de los más completos y talentosos del torneo, liderado por Kylian Mbappé, quien suma cuatro anotaciones.

Pero 'Kiki' no carga solo con el peso ofensivo. Ousmane Dembélé, Bradley Barcola y Désiré Doué aportan velocidad, desequilibrio y gol para convertir a los galos en uno de los ataques más peligrosos de la competencia.

El mediocampo, comandado por Adrien Rabiot, será clave para conectar la defensa con el ataque y mantener el equilibrio en los momentos de mayor presión.

Ousmane Dembélé y su hat-trick histórico en el Mundial

Suecia consiguió su pase a esta instancia como uno de los mejores terceros lugares del certamen, con cuatro puntos, siete goles a favor y siete en contra.

Aunque arrancó con autoridad al golear 5-1 a Túnez, su realidad quedó expuesta frente a los Países Bajos, que también lo derrotaron por 5-1.

Los 'Blågult' cuentan con atacantes de primer nivel como Viktor Gyökeres, Alexander Isak y Anthony Elanga. Sin embargo, su mediocampo no ha generado el volumen de juego suficiente para abastecerlos con regularidad, una situación que ha limitado su potencial ofensivo.

El golazo de Anthony Elanga está salvando a Suecia de la eliminación

El capitán Victor Lindelöf lidera la defensa, aunque el resto de la zaga ha mostrado inconsistencias. Ante Francia necesitarán un partido casi perfecto para mantenerse con vida.

El ganador de este encuentro enfrentará al vencedor del Alemania vs Paraguay, el sábado 4 de julio, en el Estadio Filadelfia.