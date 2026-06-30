Publicación: martes 30 de junio de 2026

Karla Villegas Gama

Francia no afloja, golea a Suecia y avanza a octavos de final

Los 'Bleus' resolvieron el duelo con autoridad y ahora enfrentarán a Paraguay.

Francia confirmó su candidatura al título. Los 'Bleus' golearon 3-0 a Suecia para avanzar a los octavos de final del Mundial, donde enfrentarán a Paraguay.

Los 'Bleus' tomaron la iniciativa desde el silbatazo inicial. Suecia resistió durante varios minutos con una defensa ordenada e incluso logró inquietar en algunas ocasiones.

Francia avisó al minuto 33 con una descolgada de Kylian Mbappé que terminó en el fondo de las redes, aunque la jugada fue invalidada por fuera de juego.

Kylian Mbappé abrió el cerrojo de Suecia

El delantero se metió al área gambeteando.
Sin pensarlo disparó al arco.
El balón hizo una comba perfecta.
Los defensas nada pudieron hacer.
El gol se concretó al minuto 45.

Al 42', Michael Olise estuvo cerca de abrir el marcador con una espectacular chilena desde fuera del área que se estrelló en la base del poste.

Tres minutos después, Ousmane Dembélé asistió a Mbappé, quien esta vez no perdonó y puso el 1-0.

El complemento mantuvo la misma tónica. Francia dominó el balón y siguió atacando con velocidad en busca del segundo gol.

La recompensa llegó al minuto 53. Olise filtró un pase para Bradley Barcola, quien definió con potencia frente al arquero para ampliar la ventaja.

Bradley Barcola amplía la ventaja de Francia con un bombazo

El delantero recibió un pase filtrado de Michael Olise.
Se acomodó el esférico de un toque y disparó.
El trazo fue muy potente, ante la sorpresa de la defensa sueca.
Jacob Widell Zetterström intentó detenerlo, pero le fue imposible.
Con este tanto, Barcola marcó el segundo de Francia.
También fue su segundo gol del torneo.

Suecia movió el banquillo al minuto 66, pero nunca encontró la forma de reaccionar. Francia administró la posesión y controló el ritmo del partido.

Al minuto 72, Olise volvió a asistir, ahora para Mbappé. El delantero sacó un potente derechazo para firmar el 3-0 definitivo.

Además del doblete, el atacante igualó a Lionel Messi en la tabla de goleadores del torneo, con seis, y superó a Miroslav Klose para colocarse como el segundo máximo anotador en la historia de la Copa del Mundo, con 16.

Francia confirmó su etiqueta de favorita y ahora buscará el boleto a los cuartos de final frente a Paraguay, el próximo 4 de julio en el Estadio Filadelfia.

Así empató Kylian Mbappé a Lionel Messi en la tabla de goleo

Mbappé recibió un pase filtrado de Michael Olise.
Sin pensarlo, sacó el disparo de derecha.
Jacob Widell Zetterström se lanzó para intentar desviar la pelota.
Sin embargo, el disparo iba fuerte y bien colocado.
El tanto quedó registrado al 74'.
Con su doblete, Mbappé llevó su cuenta a seis goles en este Mundial.
Además, llegó a 18 tantos en la historia de las Copas del Mundo.

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