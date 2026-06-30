Francia no afloja, golea a Suecia y avanza a octavos de final

Karla Villegas Gama

Francia confirmó su candidatura al título. Los 'Bleus' golearon 3-0 a Suecia para avanzar a los octavos de final del Mundial, donde enfrentarán a Paraguay.

Los 'Bleus' tomaron la iniciativa desde el silbatazo inicial. Suecia resistió durante varios minutos con una defensa ordenada e incluso logró inquietar en algunas ocasiones.

Francia avisó al minuto 33 con una descolgada de Kylian Mbappé que terminó en el fondo de las redes, aunque la jugada fue invalidada por fuera de juego.

Kylian Mbappé abrió el cerrojo de Suecia

Al 42', Michael Olise estuvo cerca de abrir el marcador con una espectacular chilena desde fuera del área que se estrelló en la base del poste.

Tres minutos después, Ousmane Dembélé asistió a Mbappé, quien esta vez no perdonó y puso el 1-0.

El complemento mantuvo la misma tónica. Francia dominó el balón y siguió atacando con velocidad en busca del segundo gol.

La recompensa llegó al minuto 53. Olise filtró un pase para Bradley Barcola, quien definió con potencia frente al arquero para ampliar la ventaja.

Bradley Barcola amplía la ventaja de Francia con un bombazo

Suecia movió el banquillo al minuto 66, pero nunca encontró la forma de reaccionar. Francia administró la posesión y controló el ritmo del partido.

Al minuto 72, Olise volvió a asistir, ahora para Mbappé. El delantero sacó un potente derechazo para firmar el 3-0 definitivo.

Además del doblete, el atacante igualó a Lionel Messi en la tabla de goleadores del torneo, con seis, y superó a Miroslav Klose para colocarse como el segundo máximo anotador en la historia de la Copa del Mundo, con 16.

Francia confirmó su etiqueta de favorita y ahora buscará el boleto a los cuartos de final frente a Paraguay, el próximo 4 de julio en el Estadio Filadelfia.