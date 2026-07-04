Francia mantiene el paso perfecto y ya está en cuartos del Mundial 2026

Oscar Sandoval

Francia derrotó 1-0 a Paraguay y selló su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 gracias a un gol de Kylian Mbappé en la segunda mitad. La 'Albirroja' apostó por un planteamiento defensivo y estuvo cerca de llevar la eliminatoria al límite, pero un penal a 20 minutos del final cambió el resultado. France advance to the quarter-finals! 🇫🇷#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026

Los franceses superaron una dura prueba ante un rival que intentó repetir la fórmula con la que eliminó a Alemania. En la primera mitad, Paraguay mantuvo su portería en cero gracias a una destacada actuación de Orlando Gill quien atajó todo lo que llegó a su portería menos la pena máxima.

El calor condicionó el rendimiento de ambos equipos durante los primeros 45 minutos y 'Les Bleus' no encontraron la fluidez que habían mostrado en partidos anteriores. Paraguay cerró los espacios con dos líneas defensivas muy ordenadas y, a base de intensidad y sacrificio, logró contener durante buena parte del encuentro al ataque más goleador del torneo.

Kylian Mbappé de a gol por partido en la Copa del Mundo

Francia mantuvo la paciencia y encontró la solución con el ingreso de Désiré Doué, su presencia en el terreno de juego se notó de inmediato y en siete minutos inclinó la balanza, entró al área y provocó una falta en el área que el VAR validó como penal a los 68 minutos.

Mbappé engañó a Gill al 70 y anotó su gol 19 en la Copa del Mundo para sellar el boleto de 'Les Bleus' a cuartos de final en donde enfrentarán a Marruecos.