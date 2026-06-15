Francia debuta con una dura prueba ante Senegal

Karla Villegas Gama

Veinticuatro años después de una de las mayores sorpresas en la historia de los Mundiales, Francia volverá a encontrarse con Senegal en una Copa del Mundo este martes 16 de junio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, en actividad del Grupo I.

Los ‘Bleus’ llegan con la etiqueta de favoritos, luego de ganar el torneo en Rusia 2018 y de clasificar a la final de Catar 2022, en la que perdió en penales con Argentina.

Francia presume una columna vertebral de élite encabezada por Mike Maignan, William Saliba, N'Golo Kanté y Kylian Mbappé.

La tactique de Rayan Cherki et Ousmane Dembélé au toro à l'air de bien marcher ! 😉 pic.twitter.com/e5jO3UGgCN — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 15, 2026

Por si fuera poco, la profundidad de banco es envidiable: Malo Gusto, Lucas Digne, Ibrahima Konaté, Théo Hernandez, Aurélien Tchouaméni, Marcus Thuram, Bradley Barcola y Désiré Doué.

No por nada Francia tiene la convocatoria más valiosa del certamen: 1.5 billones de euros. Y en la cancha esa cantidad se sustenta con la calidad.

En el banquillo, Didier Deschamps, campeón del mundo como jugador y entrenador, conoce a la perfección a su nómina.

Les Lions poursuivent activement leur préparation à New Brunswick. ils feront leur entrée en lice mardi contre la France. #GoGainde pic.twitter.com/YZ4yotw8Mj — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) June 14, 2026

El estratega francés dirige al equipo desde 2012 y podría convertirse en el técnico con más partidos dirigidos en Copas del Mundo si los galos avanzan lo suficiente en el torneo.

A pesar de todas esas fortalezas… los ‘Bleus’ no tienen garantizado nada, incluso jugarán uno de los partidos más difíciles que hayan tenido en fase de grupos de una Copa del Mundo, pues Senegal representa una de las pruebas más exigentes que Francia ha enfrentado en una fase de grupos mundialista.

Su plantilla, aunque con una tercera parte del valor de la francesa (478 millones de euros), tiene futbolistas de primer nivel, como Sadio Mané, Pape Gueye, Nicolas Jackson, Ismaïla Sarr e Idrissa Gueye.

Los 10 candidatos a ganar el Mundial 2026

Aunque ambos apuntan a avanzar de ronda, un triunfo podría ser determinante en la pelea por el liderato de un Grupo I que también integran Noruega e Irak.

Senegal también tiene un factor anímico a su favor: la única ocasión que han enfrentado a Francia fue en una Copa del Mundo, la de Corea-Japón 2002, cuando los galos llegaban como campeones.

Aquel partido también significó el debut de los ‘Leones de la Teranga’ en los Mundiales y su participación terminó siendo una de las mejores primeras apariciones en la historia, luego de que los africanos avanzaran hasta los cuartos de final.