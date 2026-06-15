Publicación: lunes 15 de junio de 2026

Karla Villegas Gama

Francia debuta con una dura prueba ante Senegal

Los africanos llegan invictos al Mundial y ponen a prueba a uno de los favoritos.

Veinticuatro años después de una de las mayores sorpresas en la historia de los Mundiales, Francia volverá a encontrarse con Senegal en una Copa del Mundo este martes 16 de junio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, en actividad del Grupo I.

Los ‘Bleus’ llegan con la etiqueta de favoritos, luego de ganar el torneo en Rusia 2018 y de clasificar a la final de Catar 2022, en la que perdió en penales con Argentina.

Francia presume una columna vertebral de élite encabezada por Mike Maignan, William Saliba, N'Golo Kanté y Kylian Mbappé.

Por si fuera poco, la profundidad de banco es envidiable: Malo Gusto, Lucas Digne, Ibrahima Konaté, Théo Hernandez, Aurélien Tchouaméni, Marcus Thuram, Bradley Barcola y Désiré Doué.

No por nada Francia tiene la convocatoria más valiosa del certamen: 1.5 billones de euros. Y en la cancha esa cantidad se sustenta con la calidad.

En el banquillo, Didier Deschamps, campeón del mundo como jugador y entrenador, conoce a la perfección a su nómina.

El estratega francés dirige al equipo desde 2012 y podría convertirse en el técnico con más partidos dirigidos en Copas del Mundo si los galos avanzan lo suficiente en el torneo.

A pesar de todas esas fortalezas… los ‘Bleus’ no tienen garantizado nada, incluso jugarán uno de los partidos más difíciles que hayan tenido en fase de grupos de una Copa del Mundo, pues Senegal representa una de las pruebas más exigentes que Francia ha enfrentado en una fase de grupos mundialista.

Su plantilla, aunque con una tercera parte del valor de la francesa (478 millones de euros), tiene futbolistas de primer nivel, como Sadio Mané, Pape Gueye, Nicolas Jackson, Ismaïla Sarr e Idrissa Gueye.

Los 10 candidatos a ganar el Mundial 2026

Francia | avanzó al Mundial 2026 invicto con 16 puntos en 6 partidos | actual subcampeón | tiene figuras como Kylian Mbappé que busca convertirse en el máximo goleador en la Copa del Mundo
España | actual campeón de la Eurocopa | clasificó al Mundial 2026 sin perder | es el momento de consagrarse para jóvenes figuras como Lamine Yamal, Pedri y compañía
Portugal | actual campeón de la UEFA Nations League | primer lugar de su grupo en la eliminatoria | tiene un buen equipo, está bien dirigido y Cristiano Ronaldo sigue siendo su referente
Inglaterra | subcampeón de Europa | 8 triunfos en 8 partidos en la eliminatoria | ganó todos sus partidos y no recibió gol en 8 compromisos | Harry Kane es su goleador
Países Bajos | primer lugar de su grupo en la eliminatoria | sumó 20 puntos de 24 | buen balance ofensivo y defensivo | 27 goles a favor y 4 en contra
Noruega | avanzó al Mundial 2026 con paso perfecto | en este momento cuenta con su generación dorada con futbolistas como Martin Odegaard y Erling Haaland | mejor ofensiva de la eliminatoria UEFA con 37 goles
Bélgica | invicto en la eliminatoria de la UEFA | mezcla entre experiencia y juventud | tiene una racha de 12 partidos sin perder
Senegal | subcampeón de la Copa Africana | siete victorias en 10 partidos en la eliminatoria CAF | marcó 22 goles y recibió 3 | Sadio Mané es su capitán y tiene buenos jugadores línea por línea
Argentina | actual campeón del mundo | líder de la eliminatoria CONMEBOL | tercer lugar en el ranking FIFA | Lionel Messi participa por sexta ocasión en el torneo y quiere despedirse con la copa
Ecuador | sorpresa en la eliminatoria CONMEBOL con dos derrotas en 18 partidos | tiene un buen equipo, sobre todo en el mediocampo | venció a argentina y Uruguay | empató con Brasil

Aunque ambos apuntan a avanzar de ronda, un triunfo podría ser determinante en la pelea por el liderato de un Grupo I que también integran Noruega e Irak.

Senegal también tiene un factor anímico a su favor: la única ocasión que han enfrentado a Francia fue en una Copa del Mundo, la de Corea-Japón 2002, cuando los galos llegaban como campeones.

Aquel partido también significó el debut de los ‘Leones de la Teranga’ en los Mundiales y su participación terminó siendo una de las mejores primeras apariciones en la historia, luego de que los africanos avanzaran hasta los cuartos de final.

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