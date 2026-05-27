Publicación: miércoles 27 de mayo de 2026

EFE

FIFA es investigada por la venta de boletos del Mundial en Nueva York y Nueva Jersey

Las autoridades analizan irregularidades relacionadas con la distribución de boletos.

Las Fiscalías estatales de Nueva York y Nueva Jersey divulgaron este miércoles que han abierto una investigación contra la FIFA relativa a sus "prácticas" de ventas de boletos para los ocho partidos de la Copa Mundial de Futbol que se celebrarán en el estadio MetLife, incluyendo la final del torneo.

Las autoridades indicaron en un comunicado conjunto que hoy han solicitado documentación a la FIFA en reacción a noticias de prensa en las que fans dijeron haber sido "engañados" respecto a la ubicación de los asientos que compraron y a acciones que pudieron "contribuir" a "inflar" los precios de los boletos, como declaraciones públicas.

Las Fiscalías, que cuentan con investigadores del Departamento de Protección al Consumidor y Trabajador de la ciudad de Nueva York, recogen denuncias sobre cambios en las categorías de las gradas, posteriores a la división inicial del estadio y una vez estaba en marcha la venta, para crear zonas nuevas más "deseables" y caras.

¡Multiverso de mascotas! Zayu, Maple y Clutch se reunieron con las botargas de Guadalajara

Las mascotas del Mundial visitaron el centro de Guadalajara, ciudad mundialista en el torneo de 2026.
Maple, Zayu y Clutch con sombrearos típicos de charro.
Se reunieron con las mascotas del deporte tapato, como lo son Atlas y Chivas.
Así se vivió la fiesta premundialista en 'La Perla de Occidente' en México.
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"Los reportes indican que los fans que compraron entradas antes de que se presentaran estas nuevas zonas fueron excluidos de esos asientos y en su lugar se les asignaron asientos menos deseables, incluyendo asientos lejos del campo o detrás de las porterías".

Además, otros fans denunciaron no haber recibido boletos para la categoría que pagaron, agregan.

También se someterá a escrutinio el precio de los boletos, que "ha excedido los precios de cualquier Copa Mundial previa" como resultado de un método de "precio variable" para ajustarse a la demanda, en el que la FIFA ha lanzado las entradas en fases a lo largo de varios meses.

Por dentro, el Estadio Azteca sí es de Clase Mundial

El ahora llamado Estadio Banorte, a unas horas de su reapertura para el México-Portugal.
Así luce por dentro el Estadio que en junio será tres veces mundialista.
Graderío de primer nivel y con una de las mejores canchas a nivel mundial.
Cuidando cada detalle para la 'reinauguración' del Estadio Azteca tras casi 2 años cerrado por remodelación.
Por fuera, el Estadio ha generado cuestionamientos, pero se respetó la estrcutura de lo que es un templo para el futbol mundial.
El Estadio Banorte tiene capacidad para 87,500 espectadores.
Así luce el nuevo Estadio Azteca, casa de la Selección Mexicana, del América y sede de apertura en el Mundial 2026.
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"La investigación examinará si el calendario de lanzamiento de boletos de la FIFA, sus declaraciones públicas y otras conductas impactaron a los precios, y cómo".

Según el portal SeatPick.com, los boletos de los ocho partidos en el estadio MetLife se están vendiendo por un precio medio de 2,790 dólares.

La fiscal de Nueva York, Letitia James, y la de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, expresaron citadas en la nota su compromiso con los consumidores de ambos estados y criticaron la "manipulación" y la "explotación" de los residentes y visitantes del torneo.

Estas son las selecciones que harán campamento en México en el Mundial 2026

La FIFA ha anunciado de manera oficial que 7 selecciones se concentrarán en México durante el Mundial
Corea del Sur. Se concentrará en la ciudad de Guadalajara, Jalisco
Colombia. Tendrá su concentración en la ciudad de Guadalajara, Jalisco
Uruguay. El equipo celeste tendrá su concentración en Cancún, Quintana Roo.
Sudáfrica. Se concentrará en la Ciudad de Pachuca, Hidalgo
Túnez. Se concentrará en la ciudad de Monterrey, Nuevo León
Selección Mexicana. Su campamento de concentración estará en la Ciudad de México
Irán. Cambió su concentración de los Estados Unidos a la ciudad de Tijuana, Baja California.

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