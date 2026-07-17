Publicación: viernes 17 de julio de 2026

EFE

FIFA adopta una tradición estadounidense para premiar al campeón

España o Argentina estrenarán un anillo personalizado si conquistan la Copa.

La FIFA anunció que los ganadores de la final del Mundial 2026 que enfrenta a España y Argentina recibirán por primera vez un anillo de campeonato a medida, una tradición del deporte estadounidense.

Esta será la primera vez en la historia de las competiciones FIFA que el organismo entregue anillos a los ganadores del torneo, además de las habituales medallas de oro y el trofeo de la Copa del Mundo, según anunció la FIFA en un comunicado el jueves.

Se confeccionarán un total de 2026 anillos, en homenaje a la edición de este año, los cuales estarán numerados individualmente.

Los 10 futbolistas del Atlético de Madrid que disputarán la final

Atlético de Madrid es el club con más jugadores desde Italia 1934.
Alejandro Grimaldo, defensa, España: ha sido suplente los 7 partidos.
Marcos Llorente, defensa, España: ha jugado 306 minutos en 4 partidos.
Marc Pubill, defensa, España: ha jugado 1 minuto en 1 partido.
Álex Baena, mediocampista, España: ha jugado 412 minutos en 6 partidos.
Juan Musso, portero, Argentina: ha sido suplente los 7 partidos.
Nahuel Molina, defensa, Argentina: ha jugado 469 minutos en 6 partidos.
Thiago Almada, mediocampista, Argentina: ha jugado 243 minutos en 5 partidos.
Nico González, extremo, Argentina: ha jugado 208 minutos en 6 partidos
Giuliano Simeone, delantero, Argentina: ha jugado 142 minutos en 2 partidos
Julián Álvarez, delantero, Argentina: ha jugado 500 minutos en 7 partidos.

De los 2026 anillos, 30 se entregarán al equipo ganador y los 1996 anillos restantes se pondrán a la venta por parte de la FIFA.

Los 30 anillos entregados a los campeones del Mundial contarán con un diseño con el trofeo de la Copa del Mundo en una cara y la otra cara estará personalizada según el equipo ganador.

Tras la final, el capitán y el seleccionador del equipo ganador obtendrán unos anillos provisionales para conmemorar la ocasión.

Posteriormente, los 30 anillos de los ganadores se fabricarán a medida y se entregarán a la plantilla del equipo campeón.

La selección subcampeona se tendrá que conformar con la medalla de plata.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS