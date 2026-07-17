EFE
FIFA adopta una tradición estadounidense para premiar al campeón
España o Argentina estrenarán un anillo personalizado si conquistan la Copa.
La FIFA anunció que los ganadores de la final del Mundial 2026 que enfrenta a España y Argentina recibirán por primera vez un anillo de campeonato a medida, una tradición del deporte estadounidense.
Esta será la primera vez en la historia de las competiciones FIFA que el organismo entregue anillos a los ganadores del torneo, además de las habituales medallas de oro y el trofeo de la Copa del Mundo, según anunció la FIFA en un comunicado el jueves.
Se confeccionarán un total de 2026 anillos, en homenaje a la edición de este año, los cuales estarán numerados individualmente.
De los 2026 anillos, 30 se entregarán al equipo ganador y los 1996 anillos restantes se pondrán a la venta por parte de la FIFA.
Los 30 anillos entregados a los campeones del Mundial contarán con un diseño con el trofeo de la Copa del Mundo en una cara y la otra cara estará personalizada según el equipo ganador.
Tras la final, el capitán y el seleccionador del equipo ganador obtendrán unos anillos provisionales para conmemorar la ocasión.
Posteriormente, los 30 anillos de los ganadores se fabricarán a medida y se entregarán a la plantilla del equipo campeón.
La selección subcampeona se tendrá que conformar con la medalla de plata.
A first look at the first-ever championship rings for this year's FIFA World Cup winner 💍— FOX Sports (@FOXSports) July 17, 2026
(via @FIFAcom) pic.twitter.com/snLLpw8OZh
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