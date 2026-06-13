Evan Ndicka baja de Costa de Marfil para el debut en el Mundial 2026

Redacción FOX Deportes

Emerse Faé, anunció que la única baja de Costa de Marfil para el debut mundialista ante Ecuador será Evan Ndicka, ya que el central de la Roma aún no se recuperó completamente de la lesión muscular que sufrió a mediados de mayo.

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"No voy a decir que en la enfermería todo evoluciona bien, pero salvo Evan Ndicka todos podrán jugar mañana, así que estamos muy contentos en ese aspecto", explicó Faé en la rueda de prensa ofrecida en el estadio de Filadelfia donde este domingo debutan la 'Tri' y 'Los elefantes' en el Mundial 2026.

El defensor que milita en el ‘Calcio’ sufrió una rotura en los isquiotibiales de la pierna derecha en la penúltima jornada de la Serie A que enfrentó a Roma ante Lazio.

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Los médicos le habían dado hasta cuatro semanas para recuperarse de la lesión muscular que sufrió el pasado 17 de mayo.

El central de 26 años, que suena para un posible traspaso al Inter, Tottenham o Newcastle tras el Mundial, se ha convertido en los dos últimos años en el pilar de la defensa marfileña junto a nombres como Ousmane Diomandé y Odilon Kossounou, el que creen que será su sustituto mañana.