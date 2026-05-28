Estados Unidos prohíbe vuelos de drones sobre las sedes del Mundial

Reuters

La Administración Federal de la Aviación (FAA) anunció el jueves que prohibirá el vuelo de drones sobre los partidos del Mundial de la FIFA 2026 y los eventos relacionados con los aficionados en todo Estados Unidos, como parte de las medidas para abordar las preocupaciones en materia de seguridad.

Durante los días de partido, quedarán prohibidas todas las operaciones aéreas, incluidos los drones, en un radio de 5.5 kilómetros y algo más de 900 metros sobre el nivel del suelo en los alrededores de los estadios, salvo que cuenten con autorización específica de los controladores aéreos.