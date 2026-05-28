Publicación: jueves 28 de mayo de 2026

Reuters

Estados Unidos prohíbe vuelos de drones sobre las sedes del Mundial

La medida busca reforzar la seguridad aérea durante los partidos.

La Administración Federal de la Aviación (FAA) anunció el jueves que prohibirá el vuelo de drones sobre los partidos del Mundial de la FIFA 2026 y los eventos relacionados con los aficionados en todo Estados Unidos, como parte de las medidas para abordar las preocupaciones en materia de seguridad.

Durante los días de partido, quedarán prohibidas todas las operaciones aéreas, incluidos los drones, en un radio de 5.5 kilómetros y algo más de 900 metros sobre el nivel del suelo en los alrededores de los estadios, salvo que cuenten con autorización específica de los controladores aéreos.

Estas son las selecciones UEFA que podrían sellar su boleto al Mundial 2026

Francia sabe que la victoria en sus dos partidos contra Azerbaiyán e Islandia, más un empate entre Islandia y Ucrania, le darían el pase a la próxima Copa del Mundo
Eslovaquia es líder del Grupo A tras vencer como visitante a Alemania, asegurará el liderato y la clasificación para el Mundial sumando los seis puntos y si la ‘Mannschaft’ deja unidades ante Luxemburgo a Irlanda del Norte
Suiza sabe que clasificará al Mundial 2026 si continúa con su racha de victorias contra Suecia y Eslovenia, y Kosovo no consigue los seis puntos contra los mismos rivales
Inglaterra registra cinco triunfos en fila y clasificará al Mundial 2026 si derrota a Letonia y Serbia no suma los seis puntos ante Albania y Andorra
Noruega regresaría a la Copa del Mundo por primera vez desde 1998 si le gana a Israel e Italia no gana ninguno de sus dos partidos que son ante Estonia e Israel
Portugal necesita dos victorias ante República de Irlanda y Hungría, además que Armenia no gane sus partidos ante los mismos rivales para garantizar un lugar en México, Estados Unidos o Canadá
La Selección Española debe derrotar a Georgia y Bulgaria, que Turquía no consiga vencer a Bulgaria y el conjunto turco empatan con Georgia, ‘La Furia Roja’ se asegurará el primer puesto de su grupo

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