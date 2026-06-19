Estados Unidos con paso perfecto se clasifica a la ronda siguiente

Héctor Cantú

La Selección de Estados Unidos sumó su segunda victoria de manera consecutiva en el Mundial 2026 tras superar 2-0 a Australia.

El equipo de las Barras y las Estrellas se unió a la lista de equipos que ya lograron su clasificación a la ronda siguiente a falta de un partido por disputarse.

1-0! GOOOOAL FOR USA! 🇺🇸



Flo Balogun charges in and the @USMNT finds the back of the net on the own goal pic.twitter.com/GdivDaeNt9 — FOX Sports (@FOXSports) June 19, 2026

Los comandados por Mauricio Pochettino fueron ampliamente superiores al equipo de Oceanía que, contrario al partido de ida, no mostraron idea futbolística y buen toque sobre la cancha.

Estados Unidos se fue arriba en el marcador con un autogol de Cameron Burgees, quien en su intento de despejar la pelota, terminó por enviarla al fondo de las redes.

A base de pelotazos con muy poca idea y profundidad, los ‘Socceroos’ intentaron llegar al arco rival, pero la pegada de Estados Unidos fue mayor.

SCENES IN SEATTLE! 🇺🇸



Alex Freeman was mobbed by his @USMNT teammates after his goal that made it 2-0 pic.twitter.com/rUkMIeOFDN — FOX Sports (@FOXSports) June 19, 2026

Antes de que terminara la primera mitad, llegó el segundo y definitivo gol de Estados Unidos con la anotación de Alex Freeman, misma que tuvo que ser validada con el VAR, luego de un posible fuera de lugar.

Las Barras y las Estrellas se afianzan en el liderato del grupo B con 6 unidades y cerrará su participación en la fase de grupos ante Paraguay el próximo jueves.