Estados Unidos, con la mira puesta en la siguiente ronda

Héctor Cantú

La Selección Estadounidense buscará una victoria que la consolide como líder indiscutible del Grupo D y, de paso, le asegure un lugar en la primera ronda de eliminación directa de la Copa Mundial 2026.

La contundente victoria sobre Paraguay en su debut dejó a las 'Barras y las Estrellas' con un pie en la siguiente fase, especialmente bajo el nuevo formato de competencia. Sin embargo, el pase no es el único objetivo para el equipo de Mauricio Pochettino, que aspira a avanzar como líder de grupo por apenas tercera ocasión en su historia.

Ni siquiera en Estados Unidos 1994, la primera Copa del Mundo organizada por el país, la selección anfitriona logró terminar en la cima de su sector.

La última vez que consiguió el primer lugar fue en Sudáfrica 2010, cuando avanzó como líder de grupo tras registrar una victoria y dos empates en la fase inicial.

El duelo ante Australia marcará el primer enfrentamiento entre ambas selecciones en una Copa Mundial. No obstante, su historial registra cuatro partidos previos.

El balance favorece a la Selección Estadounidense, que presume dos victorias y un empate en sus tres encuentros más recientes frente a los 'Socceroos'.

Australia solo cuenta con un triunfo en la serie, conseguido en 1992 durante el primer enfrentamiento entre ambos combinados.

Estados Unidos nunca ha conquistado una Copa del Mundo, pero cuando organizó el torneo en 1994 alcanzó los octavos de final. Ahora, como uno de los anfitriones de la edición 2026, busca igualar o superar aquella actuación.