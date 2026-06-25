Estados Unidos cierra con derrota la fase de grupos

Héctor Cantú

La Selección de Estados Unidos cumplió con el objetivo de avanzar a los dieciseisavos de final, pero lo hizo con un sabor amargo luego de ser superado por 3-2 por Turquía.

De nueva cuenta, el equipo de Mauricio Pochettino volvió a demostrar que la línea defensiva es la peor de sus debilidades y se quedó sin la posiblidad de cerrar la primera fase de manera perfecta.

Estados Unidos pudo ponerse arriba en el tanteador con el gol de Auston Trusty, la decisión de Turquía de despedirse de la Copa del Mundo dejando buenas sensaciones frustró el tercer triunfo del equipo sede.

Another look at the build-up from Türkiye and the goal from Kökçü to take the lead over the US in Los Angeles 🇹🇷 pic.twitter.com/CPvlOSPbUY — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 26, 2026

Arda Guler, jugador del Real Madrid, fue el encargado de emparejar los cartones al minuto 10 con una gran jugada dentro del área para marcar su primer gol y finalizar así una racha de 24 años de Turquía sin marcar en un Mundial.

Turquía logró dar la vuelta al tanteador con la anotación de Baris Yilmaz que encendió las alarmas en el equipo estadounidense que sigue flaqueando en la zona defensiva.

Sin embargo, Sebastian Berhalter, a los 4 minutos del complemento, apareció para emparejar los cartones y dividir unidades entre ambas selecciones.

BANGER BY BERHALTER TO TIE THIS THING UP 😱 pic.twitter.com/P7GcpgyTCW — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) June 26, 2026

En los últimos suspiros del encuentro, otra desatención le costó caro al equipo de los Estados Unidos. Kaan Ayhan envió la pelota al fondo de las redes con un remate dentro del área para dejar enterrado a los Estados Unidos

El resultado deja a Estados Unidos como líder de su grupo, mientras que Turquía, una de las grandes decepciones del torneo, se despide con tres punto del torneo internacional.

De mantenerse el tercer lugar del grupo B, Estados Unidos se medirá a Bosnia Herzegovina en su próximo encuentro en su deseo inquebrantable de poder superar la primera ronda de eliminación directa.