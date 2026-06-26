Esta vez, Kylian Mbappé destacó por algo más que sus goles

Redacción FOX Deportes

El duelo entre Noruega y Francia prometía ser una lluvia de goles y cumplió. Aunque Erling Haaland se quedó en la banca, Kylian Mbappé volvió a ser protagonista sin necesidad de anotar.

'Kiki' fue determinante en el triunfo 4-1 sobre los 'Vikingos' al repartir dos asistencias para Ousmane Dembélé.

Fue la primera vez que Mbappé dio dos pases para gol en un mismo partido con la Selección Francesa desde junio de 2024, cuando los 'Bleus' vencieron a Luxemburgo en un amistoso.

Con ello, Mbappé alcanzó 20 participaciones de gol en Mundiales e igualó a Miroslav Klose: 16 goles y cuatro asistencias.