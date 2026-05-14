Esta es la lista de Francia para el Mundial sin Eduardo Camavinga

Héctor Cantú

La mala temporada que ha tenido el Real Madrid ha cobrado su primera víctima rumbo al Mundial 2026. Se trata de Eduardo Camavinga, quien ha quedado fuera de la lista definitiva de la Selección Francesa.

El técnico Didier Deschamps ha presentado a sus 26 elegidos para hacer frente a la Copa del Mundo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá donde destaca la presencia de Kylian Mbappé, el polémico jugador del Real Madid.

𝑪𝒉𝒂𝒄𝒖𝒏 𝒂 𝒖𝒏 𝒓𝒐̂𝒍𝒆 𝒂̀ 𝒋𝒐𝒖𝒆𝒓 🇫🇷🌎



Voici nos 26 Bleus qui représenteront la France à la 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝𝐮 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔 ! 🔥#FiersdetreBleus pic.twitter.com/CqKUzJpSK0 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 14, 2026

“Camavinga sale de una temporada difícil en la que ha jugado menos y ha estado marcada por las lesiones. Es todavía joven para regresar a una Copa del Mundo”, dijo Deschamps sobre la ausencia del jugador merengue.

Francia debutará en la Copa del Mundo ante Senegal el 16 de junio, para después medirse a Irak y Noruega en la fase de grupos.

Esta es la lista de los 26 elegidos por Francia:

Porteros:

Mike Maignan (Milan/ITA), Brice Samba (Rennes/FRA), Robin Risser (Lens/FRA).



Defensas:

Jules Koundé (Barcelona/ESP), Lucas Digne (Aston Villa/ING), William Saliba (Arsenal/ING) Malo Gusto (Chelsea/ING), Lucas Hernandez (PSG/FRA), Theo Hernandez (Al-Hilal/ARS), Ibrahima Konaté (Liverpool/ING), Dayot Upamecano (Bayern Múnich/ALE), Maxence Lacroix (Crystal Palace/FRA).



Mediocampistas:

N'Golo Kanté (Fenerbahçe/TUR), Manu Koné (Roma/ITA), Adrien Rabiot (Milan/ITA), Aurélien Tchouameni (Real Madrid/ESP), Warren Zaïre-Emery (PSG/FRA)



Delanteros:

Maghnes Akliouche (Mónaco/FRA), Rayan Cherki (Manchester City/ING), Ousmane Dembélé (PSG/fra), Désiré Doué (PSG/FRA), Kylian Mbappé (Real Madrid/ESP), Michael Olise (Bayern Múnich/ALE), Marcus Thuram (Inter Milán/ITA), Bradley Barcola (PSG/FRA), Rayan Cherki (Manchester City/ING), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace/FRA).